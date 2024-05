Francamente no crecí en un entorno lector porque en casa no había muchos libros, recordando que en mi generación este ejercicio sí era casi exclusivo con el libro como objeto. Sin embargo, nunca me faltó lectura en sí, a través del interés que veía con mi madre, las colecciones de Selecciones Reader’s Digest y los comentarios de datos curiosos (sobre todo en temas de medicina) que hasta el día de hoy recuerdo y ahora soy yo quien se los transmite a otros, en particular a mis estudiantes.

Pero hablar de maternar la lectura no es algo que se encierre en el estigma de que la madre deba ser quien críe sin poder desenvolverse con autonomía, es más bien un plano simbólico que se nutre con complicidad. He conocido a madres lectoras que son un antes y un después en sus respectivos entornos. Por supuesto, no todo es perfecto; retomo el aclamado ensayo de Soraya Mejía Castillo, antologado en “Encrucijada. Sincronía de letras” titulado “De la imposibilidad de leer o los trastornos de una madre lectora”, en donde abre su mundo para decir lo que muchas personas viven: ¿cómo leemos si se tienen responsabilidades enormes como hijos, trabajos demandantes y vida personal? En un fragmento, la autora señala “admiro hasta la médula a aquellas mujeres que lo pueden todo. Siempre trato de imaginarme cómo dividen su tiempo para realizar mil actividades y todavía así les queda espacio en su agenda para recomendar un libro al día. En mi caso siempre habrá tiempo hasta para la culpa, pero no para los libros”. Porque leer es bello, pero ¿y el tiempo? Ese que se nos consume de forma volátil y del cual Soraya hace una sincera alusión ante las complicaciones de lo que representa leer por gusto hoy en día.

Otro caso que muchos reconocemos y que igual refleja este alejamiento hacia la idealización del leer es Rosely Quijano, amiga y columnista también; quienes la conocemos o la hemos leído, sabemos que es un ícono del fomento a la lectura, recomienda obras con certero tino, tiene un abanico de posibilidades para diversos gustos y géneros. Nacer en ese entorno pudiera parecer perfecto para los bibliófilos, pero en su caso, su hijo decidió que sus habilidades no serían enfocadas a la literatura. Me consta que este joven creció rodeado de actividades lectoras y ello se ve reflejado en su gran capacidad del hoy, sin embargo, no continuó el mismo camino que su madre, lo cual está perfecto al hallar sus propios gustos y fortalezas.

En este punto podemos preguntarnos, ¿qué nos enseñó a leer nuestra mamá? Ahora ya no me refiero únicamente a libros, sino a todo lo que puede ser leído: experiencias, filosofías de vida, cómo afrontar los problemas, la naturaleza de seguir nuestros sueños, el apoyo incondicional que se traduce en amor, entre un larguísimo etcétera. Mi hogar ahora rebosa de libros, pero lo elemental es que seguimos leyendo bajo el mismo lenguaje de compartir la lectura: de historias y de vida.