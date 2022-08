Alianzas lectoras: las editoriales locales

La importancia de la lectura va más allá de los beneficios cuantitativos (que sí existen). Ya sea leyendo clásicos, inéditos a los que tenemos la fortuna de acceder, realizando relecturas u otros medios alternativos: el descubrimiento de historias, mareas convertidas en letras y experiencias volcadas en lo que algún autor tiene por compartirnos, es una de las formas más vívidas en las que la literatura se hace presente en nuestras vidas.

Convertirnos en lectores incluye un engranaje de factores diversos. En lo particular, en esta ocasión cabe referirnos a uno de los actores que está luchando constantemente por mantener de pie la pluralidad y difusión de la literatura: las editoriales locales. No podemos negar que hay macro editoriales, cuyas ediciones especiales nos hacen desear como coleccionistas tener las nuevas versiones de nuestros libros favoritos, pero, en realidad, no se trata de una competencia insana, tener tesoros editoriales no está peleado con darle cabida a la lectura del buen desempeño de las empresas locales.

Desde Yucatán tenemos muchos ejemplos, lo cual llena de regocijo estas líneas: existe material para largo rato. En esta ocasión puedo hacer referencia a dos editoriales que han dado fe y legalidad de que el esfuerzo empresarial no contrasta con la gran labor de calidad que se realiza en el ámbito editorial. Por un lado, EG Comunicaciones, dirigida por Elisa Balam, que le ha dado un espacio latente –y permanente– a las voces yucatecas que todavía están presentes para compartir su legado en vida. A este sello tuve el gusto de conocerlo cuando publicaron una de las primeras antologías del colectivo Atorrantes: muchos nombres conocidos reunidos en un libro, “Perversiones”, que gracias a la labor de Elisa Balam y su editorial pude leer en un solo tomo; a partir de ello, conocer otras de sus publicaciones han sido una referencia inequívoca de lo que se escribe y se lee, de lo que podemos seguir esperando de EG Comunicaciones y sus autores.

Por otro lado, la experiencia con Kóokay Ediciones, dirigida por Cecilia Gorostieta, también ha sido muy grata no sólo por el gran talento editorial y su profesionalismo en la rama, sino por el trabajo cálido y constante que se puede tener con esta empresa. Teniendo libros tanto físicos como digitales, podemos acceder a una variedad interesante de su producción, misma que puede consultarse en su página web www.kookayediciones.com/. Temáticas desde arquitectura, diversidad sexual, cultura maya y los diversos géneros y subgéneros literarios en materia de creación literaria, Kóokay Ediciones nos ofrece una amplia gama con un punto en común: la garantía de tener un buen material de lectura. En dicha página se encuentran las ediciones que han sacado a la luz, así como las novedades e incluso algunos libros de descarga gratuita al alcance de todos: minificciones, poesía, cultura general, vocablos mayas y obra novísima local nos esperan desde Kóokay.

Hay mucho qué decir aún de EG Comunicaciones y Kóokay Ediciones, pero en esta ocasión, la calidad de sus obras y lo prolífico de su producción se encargarán de hablar por sí mismas ante sus lectores.