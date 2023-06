Después de haberlo pospuesto un tiempo, un buen día, finalmente, reunimos la fuerza y determinación suficientes, y, contra viento y marea, tomamos la decisión de ejercitarnos, caminar, y así bajar de peso.

Lunes, salimos al fin a caminar por la mañana. ¡Ah!, y no sólo eso, lo hacemos como nunca, caminamos o trotamos incluso, unos 2 o 3 kilómetros, faltaba más, pues estamos verdaderamente determinados a lograrlo y ese día nos sentimos triunfadores, optimistas y seguros de conseguirlo.

Viernes, colapso total, tiramos la toalla, pues tememos por una pequeña lesión, ya que las molestias iníciales se han convertido en dolor y, nuestras energías antes abundantes, se han agotado casi por completo.

¿Qué sucedió aquí? Muy fácil, hicimos un esfuerzo excesivo, heroico por momentos, pero llegó la desilusión, ya no queremos seguir siendo héroes, ya se nos acabó el gas, todo el cuerpo está resentido por un esfuerzo excesivo al que no estábamos acostumbrados, nos desinflamos. Hasta aquí llegamos, nuestro galope se terminó, duró poco, poquísimo. Menos de una semana. Y ¿cuánto tiempo pasará antes de volver a intentarlo?, tal vez años, fuimos ingenuos.

Es aquí donde entra el esfuerzo amable. Pero, ¿en qué consiste? Bien, comenzamos la primera semana dándole una, solamente una vuelta a la manzana, como decimos aquí en Yucatán, siendo algo tan fácil de hacer, nos resultará difícil negarnos, ya que cuando mucho nos llevará 7 minutos.

Segunda semana, si quieres y no resulta un esfuerzo excesivo, puedes aumentarle a 2 vueltas y nada más, ¿y si tengo ganas de hacer un mayor esfuerzo y dar 3 vueltas?, pues no lo hagas, quédate con las ganas, guárdalas para mañana y continúa solamente con 2 vueltas, apenas se está acondicionando el cuerpo y construyendo el hábito, ya casi te acostumbras y lo comienzas a disfrutar. Lo único que aquí cuenta es que no lo dejes de hacer. No te confíes, pero tampoco creas que no cuenta lo que has logrado.

Persiste en hacer el esfuerzo modesto y amable, aumentando una vuelta cada semana o cada 15 días y nada más, eso es todo lo que se necesita. Al terminar el primer mes, el hábito esta casi logrado, tu cuerpo ya se acondicionó sin darte cuenta, estarás durmiendo mejor, y casi seguro habrás bajado un kilo aproximadamente.

No desprecies este resultado, poco a poco, comenzarás a hacerte adicto a esa sensación de bienestar y sentimiento de logro. Habrás fortalecido, además, tu cuerpo, tu propósito y convicción de que, por este camino, al llegar diciembre, estarás orgulloso de haber adoptado una de las costumbres más benéficas para tu cuerpo y tu vida en general.

Sí, hacer por nuestra salud un esfuerzo amable, hoy por hoy, es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. La salud no tiene precio, hacer un esfuerzo amable por ti tampoco lo tiene, y lo más importante es que da resultados, calidad de vida en pocas palabras.