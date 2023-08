¿Cómo lograr un círculo virtuoso con tu pareja?

“Esta semana llegué a cenar todos los días y solamente me retrasé media hora por cosas del trabajo”, nos relata José Luis. “Es cierto” –nos comenta Alexandra su esposa –, “y yo, por mi parte, he cumplido con no acosarlo verbalmente, ni quejarme como acostumbraba hacerlo, me enfoco en lo que quiere cenar, y procuro darle su espacio, cerrar la boca un poco y escucharlo un poco más”, continúa Alexandra.

“Ella ya no esta utilizando ese tono histérico y chillante que tanto me irritaba, y se lo agradezco”, nos indica José Luis, “además me acompañó dos noches en mi caminata nocturna”, comparte un poco más animado.

Lo anterior forma parte de las tareas que se comprometieron a llevar a cabo durante las sesiónes de terapia donde hemos trabajado anteriormente, y estos avances son un reflejo de los cambios que están realizando para construir su nueva relación.

Aunque utilizamos diferentes dinámicas, ejercicios de role-playing, así como tests psicológicos de personalidad, que son de gran ayuda, éstas son sólo herramientas, porque indudablemente, la parte más importante y esencial del proceso, lo constituyen las tareas diseñadas para cada integrante de una pareja.

Y es que mucha gente piensa que se pueden obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas de siempre, tremendo error diría Albert Einstein. Es terapia, no magia, forzosamente para lograr cambios en nuestra relación tenemos que cambiar nosotros mismos. ¡Desde luego que tienes que empezar contigo mismo!

El cambio es una constante en el fluir de la vida y nunca podremos hacer nuestra voluntad o capricho sin pagar la factura, tarde o temprano, adaptarse es la cualidad que denota la inteligencia y madurez emocional de cada quien.

Comenzar contigo mismo haciendo pequeños cambios y adoptar habitos sencillos tiene más valor de lo que te imaginas, en la salud y el bienestar en general, el hombre más rico, ya viejo y enfermo, daría todo su oro a cambio de la salud de un campesino joven y vigoroso.

Se ha dicho que un hábito tarda 21 días en construirse, pero la afirmación es relativa, y es lógico que todo dependerá del hábito que querramos adoptar, sobre todo en el área alimenticia. Un filósofo dijo que tu alimento sea tu medicina, y tu medicina tu alimento. No es suficiente tener el deseo de cambiar las cosas, hay que cambiarlas en el diario convivir para que funcione en la realidad.

Por esto, aunque no es indispensable, resulta una gran ventaja que los dos acudan a terapia en lugar de uno sólo, pues es mas fácil crear un círculo virtuoso en el que se motiven uno al otro, pues al darse cuenta de que su pareja esta poniendo de su parte al cumplir los acuerdos, ambos se sienten motivados a perseverar en este camino que nos lleva a recuperar algo tan valioso y que estaba ya casi perdido: el convivio familiar, la diversión, el de disfrutar pasar unos momentos juntos.

La vida pasa muy rápido, no podemos quedarnos sentados a esperar que ocurra un milagro, como dice el refrán: “a Dios rogando y con el mazo dando”.