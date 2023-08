Recomendaciones para discutir con provecho

Vivir una vida larga y armoniosa es un arte, en el cual se tiene que aprender a discutir sin pelear y aceptando que es natural e inevitable que se presenten diferencias en una relación tan íntima como el matrimonio, pero, dejando atrás la teoría, pasaré a las recomendaciones prácticas para hacer de las discusiones una herramienta que nos ayude a construir una relación más sólida y armoniosa.

1. Asegúrate de no estar ofuscado o molesto; que no estás desquitándote de un mal día en el trabajo. Tu pareja no tiene porqué pagar las consecuencias.

2. Las fechas en que hay más pleitos entre las parejas son al final de la quincena, cuando no hay dinero y también en los días del mes en que la mujer está más sensible e irritada. Mejor postérgalo para otro día.

3. No discutas si estas hambriento, déjalo para después de comer, con el estómago lleno quizás veas las cosas de otra manera. Nuestras abuelitas recomendaban “dale de comer a tu marido antes que nada cuando llegue a casa”, y tenían razón.

4. No ventiles tus problemas frente a los demás, a veces comenzamos muy civilizadamente a tratar un tema en una reunión y al poco rato nuestros egos se encargan de convertirlo en una competencia que nadie quiere perder, y terminamos haciendo un papelón frente a terceros, dejando en evidencia nuestros asuntos privados. Sin mencionar que a los demás les resulta muy incómodo.

5. Ni el vino ni el alcohol se llevan con una discusión provechosa. Frecuentemente las cosas se salen de control y podemos decir cosas de las que nos arrepentiremos al otro día, la cruda moral será peor que la cruda física.

6. No amenaces al otro ni menciones siquiera la palabra separación o divorcio. Casualmente, así comienzan la mayoría de los divorcios.

7. Encuentren el lugar y momento propicio para estar a solas. Tómense su tiempo y asegúrense de no ser interrumpidos ni escuchados por terceros, mucho menos por los hijos.

8. Eviten generalizar usando palabras como “siempre” o “nunca”, son palabras que descarrilan una discusión.

9. Asegúrate de no ser ofensivo con tu pareja y mucho menos con tu familia política. Tu pareja podrá olvidar fácilmente los ataques a su persona, no así las agresiones a sus seres queridos.

10. Cuida el tono y el volumen de tu voz, ¿será necesario recalcar que los insultos no están permitidos y los apodos menos?

11. Procura si es posible, tener algo que ofrecer a cambio de lo que pides. Así resultará más fácil aceptar tus peticiones y todos tendrán algo que ganar.

12. Préstale a tu pareja toda tu atención, apaga el celular o la TV, aparta tu libro y mírense de frente.

13. Enfócate en el error que quieres combatir y ataca el defecto, no a la persona. Es muy distinto decir me disgusta esa ropa, a decir “pareces una cualquiera”, la ropa fácilmente te la puedes quitar, no así la ofensa, que muchas veces provocará una respuesta parecida a: “pues así soy, ¿y qué?”