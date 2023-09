Uno de los grandes motivos de desavenencias y de rupturas en las parejas es la falta de TOLERANCIA entre ambos. Pero ¿qué significa la palabra TOLERANCIA? Utilizaremos la definición académica que dice así: “actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias”. Esto también implica el reconocimiento de que nadie posee la verdad absoluta.

Es también un margen razonable de aceptación hacia los demás y su derecho a opinar, o pensar distinto a nosotros, es bajarle a tu EGO que cree tener la razón en todo, y que en cualquier tema tiene que decir la última palabra.

Tenemos que aprender a ser más flexibles con los que nos rodean, empatizar un poco más con tu pareja, principalmente, pues ese trato empático y comprensivo hacia tu pareja será de mucha ayuda en la educación de los hijos.

El ejemplo arrastra y la mejor manera de inculcarlo en los hijos es respetando a nuestra pareja, aun cuando opinemos diferente en muchos tópicos. Los hará más hábiles para relacionarse con todo tipo de persona, y a aceptar opiniones que, aunque sean diferentes y no las compartan, esto no les impida integrarse a su entorno. Pero ¿y si somos provocados o calumniados injustamente? A este tipo de agresiones más directas, deberemos responderles con el Silencio, que es, desde luego, una fuerza superior, no podemos rebajarnos al nivel de la gente envidiosa o menos evolucionada, pues eso sería retroceder.

Mostremos compasión frente a esas personas que cargan con la envidia y el odio, ¡pobres!, es una carga muy pesada de llevar.

Enseñarles con el ejemplo a ser tolerantes, a nuestros hijos les servirá toda la vida, serán aceptados y respetados por los demás.

El pensar que una relación de pareja está exenta de problemas es tener una gran dosis de fantasía y no vivir la realidad. Siempre que dos personas decidan asumir este compromiso van a surgir varios temas a solucionar y negociar. Aquí la TOLERANCIA juega un papel determinante. Si ante la mínima diferencia estamos pensando que esto es un problema, jamás vamos a estar conformes con algo. Ahí entra la TOLERANCIA, esto es permitir que cada quien interprete las cosas desde su particular punto de vista.

Hay que superar la falsa suposición de que la felicidad es permanente y sin problemas de ningún tipo, imaginar que todo el tiempo las cosas sucederán tal como los planeamos, como por arte de magia, esto es irreal y sólo sucede en películas. Aquí es donde la TOLERANCIA nos servirá de amortiguador frente a los problemas o contratiempos cotidianos que la vida nos presente.

Aprendamos a escuchar atentamente, no sólo las palabras, sino también los sentimientos de nuestro interlocutor, el saber escuchar es un pilar importantísimo para desarrollar la TOLERANCIA.

Es decir, admito que somos diferentes, pensamos de distinta manera, pero te amo igual, entienda o no del todo tu punto de vista, lo acepto. Te escucho con atención cuando me hablas y valoro el mensaje que deseas transmitirme, ya que saber escuchar atentamente sin interrumpir, es otro hito clave para cultivar la TOLERANCIA.