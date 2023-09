La importancia de invertir tiempo en la pareja

Invertirle tiempo de calidad a nuestra relación de pareja es la mejor inversión que podemos hacer en nuestras vidas. Nada contribuirá más a nuestra propia felicidad y la nuestros hijos, que compartir momentos juntos, hacer cosas sencillas como lavar el automóvil, salir a la playa o a cualquier lugar. Vayan juntos a un partido de futbol o véanlo en casa. Compartan ir al súper, sálganse de las rutinas, la única condición es que disfruten el estar juntos en armonía.

Cuando la pareja invierte tiempo en actividades comunes, y ambos se sienten satisfechos y complementados uno con el otro, se crea un fuerte vinculo familiar, dándoles a sus hijos un modelo a seguir en el futuro, ellos aprenden a compartir y disfrutar cosas sencillas, por el simple hecho de hacerlo juntos.

Ya que el matrimonio es para toda la vida (supuestamente) tiene sentido que procuremos que la convivencia diaria sea amable y respetuosa.

Alguien dirá que es inevitable que ocasionalmente haya disgustos o desacuerdos, y es cierto, pero alimentarlos con desplantes, malas caras, palabras altisonantes, o sacar a relucir los defectos o errores, solamente nos hará más difícil que se reconcilien pronto y pacíficamente.

Si sientes que estás en medio de una discusión cada vez más negativa y el ambiente se está poniendo cada vez más tenso, uno de los dos deberá tomar la iniciativa de sugerir interrumpir la discusión y retomarla después, para así pensar mejor las cosas y con la cabeza fría será más fácil encontrar una solución, no permitamos que las emociones del momento nos desborden y perdamos el control.

Es recomendable evitar frases como: “esto no te va a gustar”, “te lo dije”, “es que tú siempre”… las frases así nos predisponen y alteran negativamente y, desde luego, están prohibidas las palabras: divorcio, separación, mejor me marcho de una vez, etc. Pues estaremos corriendo el riesgo de comenzar una competencia de egos que luego será muy difícil detener, ya que gane quien gane esta competencia, será la relación la que siempre va a perder y salir dañada.

Hagamos lo posible por desarrollar en nosotros mismos la tolerancia, dice una frase popular: “si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes”, pues la convivencia diaria nos descubre hábitos que ignorábamos de nosotros mismos y/o del otro.

Hay que darle el valor justo a las cosas; a menos que se trate de un hábito o comportamiento que perjudique y haga insoportable la convivencia, hagan el intento de ser tolerantes con las cosas que no merecen ni justifican una discusión.

Y desde luego, tratándose de ti, haz un esfuerzo por mejorar y cambiar en la medida de lo posible, en esto consiste la superación personal.

Aquí nos será de mucha ayuda desarrollar la aceptación, no olvidemos que todos tenemos defectos que superar, “hoy por ti, mañana por mí”.