La infidelidad virtual es aquella que se da entre dos personas a través de Internet, o WhatsApp, etc., y puede llegar a formar entre ambos un vínculo emocional, convirtiéndose, con el tiempo, en algo más que una “simple” amistad.

“¿Qué tiene de malo? Si sólo estoy chateando”, alegan la mayoría de las personas hoy en día, cuando en su celular su pareja descubre una “comunicación, frecuente, constante y guardada muchas veces en secreto, con personas del sexo opuesto”.

¿Existe la infidelidad virtual? ¿Puede considerarse infidelidad si no hay contacto físico?

No olvidemos que todavía hace unas décadas muchos matrimonios se formaban después de un largo intercambio de cartas entre sí, y básicamente el enamoramiento se producía a larga distancia, algunas veces casi sin conocerse ni tratarse personalmente, hasta llegado el momento de casarse.

La persona que mantiene contacto cibernético frecuente con alguien del sexo opuesto, cuando es cuestionada al respecto, suele defenderse afirmando que no existió contacto físico y por lo tanto: ¿qué tiene de malo?

Estamos frente a una nueva forma de infidelidad, ya que, si bien es cierto que no existe el contacto físico, también es innegable que se crean vínculos emocionales intensos con otra personas a escondidas del cónyuge.

Si en la mañana, tarde y noche, es más, muchas veces hasta altas horas de la madrugada están usando el celular a escondidas, o se encierran en el baño a chatear, o siempre está la persona preocupada en responder el celular y se aleja para responderlo, ¿qué está sucediendo? Las probabilidades de que algo anda mal son muy altas... Si no tiene nada de malo como afirma, ¿por qué tanto empeño en ocultarlo?

Si tu pareja se aísla para contestar una llamada o un mensaje, o no le gusta decir con quién está conversando o apaga el celular sin motivo alguno aparente, ¿qué está sucediendo?

¿Acaso oculta algo? ¿No está engañando a su pareja? ¿Qué tiene de malo?, es la pregunta de quienes son sorprendidos en este intercambio de mensajes, con fotografías incluso.

Entonces, ¿por qué lo oculta? Replicamos nosotros, lo más lógico es que cabe suponer, es que la persona está siendo infiel, virtualmente hablando.

Porqué la persona que está siendo infiel de esta manera, no sólo no lo acepta, sino que con frecuencia se ofende y se siente atacada injustamente, ya que, desde su punto de vista, puesto que no hay contacto físico, no hay infidelidad ni tiene nada de malo lo que hace.

Estadísticas recientes señalan que aproximadamente el 20 por ciento de las infidelidades cibernéticas terminan en una relación física real, “sólo para conocerse” y muchas de éstas terminan en infidelidad física, y lo que comenzó como un pasatiempo inofensivo, terminó en divorcio.

Sólo queda una cuestión pendiente por responder, mantener una relación frecuente con alguien del sexo opuesto aunque sea virtual, ¿qué tiene de bueno?