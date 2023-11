Si quieres ser una buena suegra y por tu

nuera alabada, ten la bolsa abierta

y la boca bien cerrada

Refrán popular

Las suegras siempre ha sido un tema que genera polémica, e incluso chistes y bromas en la sociedad. Tenemos dos tipos de suegras muy distintas entre sí: A). La madre del hombre, que muchas veces compite con la nuera; y B). Las famosas suegras de las caricaturas que son la madre de la mujer.

Aunque parezca increíble, la relación de éstas con sus yernos es menos conflictiva que entre suegra y nuera. La convivencia entre la suegra y la nuera muchas veces es una competencia por el dominio sobre el hijo, ahora ya casado; claro que no todas las suegras son un dolor de cabeza para las nueras, pero sí existen algunas que son problemáticas, por ser tan conflictivas y dominantes.

Un consejo valioso para los maridos es que desde la primera vez que su madre intente entrometerse entre los dos, deberá ponerle amable, pero efectivo alto, si es que no quiere cargar el resto de su vida matrimonial con un conflicto recurrente, en el cual, él siempre saldrá perdiendo. Como dice el dicho popular: “más vale una de cal que dos de arena”.

Intromisiones disfrazadas de buena voluntad, como dar consejos que la nuera no ha pedido, no deben permitirse, ya que el consejo no solicitado no sólo es una intromisión, sino que muchas veces suena como crítica.

Sería algo así como decirle: “yo soy la que sabe mejor que nadie lo que mi hijo necesita, puesto que soy su madre”. Opinar frecuentemente con sus hijos acerca de sus esposas, o sea, sobre su nuera, es una rotunda intromisión en la vida conyugal, aunque esté disfrazada de buenos consejos. Discreción y prudencia son las cualidades más valiosas de una suegra hacia su nuera y su hijo también.

Las circunstancias hoy en día, dado que muchas mujeres casadas trabajan, han creado la necesidad de dejar a los hijos al cuidado de las abuelitas, lo cual es de gran ayuda, pero aquí cabe recalcar el riesgo que se corre si las abuelitas se vuelven sobreprotectoras y consentidoras en exceso.

Es cierto que nosotros, la mayoría de los abuelos consentimos a nuestros nietos, pero nunca se debe pasar por alto las indicaciones del papá o la mamá, ni cuestionar frente a los niños la autoridad que a ellos como padres les corresponde. El niño excesivamente mimado y consentido es más proclive a no reconocer y respetar los límites que le señalen sus mayores. Se vuelven muchas veces manipuladores.

Pero no todo es negativo, también hay suegras inteligentes y prudentes, que aportan muchas cosas positivas para el matrimonio de sus hijos, siempre que sean prudentes y respeten el papel de primera importancia que debe existir entre marido y mujer.

Desde la otra perspectiva, suegra/yerno, la situación es diferente; conocí el caso de una suegra que decía a sus hijas: “Ustedes me van a querer por ser mis hijas, en cambio, a mis yernos tengo que ganármelos”. Y lo logró.