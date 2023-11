¿Tiene algo de malo la presencia de celos en una pareja?, ¿si no me cela es porque no me quiere?

¿Qué son los celos? Es la manifestación del miedo a perder el amor de la persona amada.

Todos podemos sentir celos de vez en cuando, es natural y hasta puede resultar agradable en algunos casos para el que es celado, pero ¡cuidado con dejarlos crecer!

Frecuentemente sucede que una pareja no se da cuenta de lo que está sucediendo y se acostumbra a esta problemática, tomándolo como algo normal.

No hay que confundir los celos normales con los celos patológicos o enfermizos, si es el caso estaríamos hablando de la celotipia.

Ciertas señales nos pondrán sobre aviso para diferenciarlos, como por ejemplo: discusiones obsesivas y repetitivas relacionadas con la infidelidad o que constantemente uno de los dos interrogue al otro para saber lo que hizo, preguntando ¿dónde estuvo y con quién? O cuando un miembro de la pareja quiere saber la contraseña de su celular para checar frecuentemente sus mensajes y llamadas… le pide que se reporte constantemente para saber dónde está, etc.

La pareja tiene discusiones por cosas que no sucedieron realmente y sólo existen en la imaginación del celoso; si las discusiones son acompañadas de llanto, gritos, rupturas, etc., estamos frente a un problema que debemos resolver, un caso de celos obsesivos que pueden destruir la relación, esto es un caso de celotipia.

¿Qué es la celotipia? Son celos enfermizos que resulta un tormento para ambos, perjudicando la relación gravemente. La persona que la padece, tiene ideas falsas sin un argumento lógico o prueba real que apoye sus celos, y está frecuentemente relacionada con un alto nivel de inseguridad y baja autoestima. Un primer paso para ayudar a superarla es que la persona celosa reconozca y acepte que sus reacciones son exageradas, y no están basadas en nada real, sino que más bien en su imaginación, haciendo suposiciones y confundiendo lo que se imagina con la realidad, hay que ayudarlo a enfocarse en la realidad y no en suposiciones que carecen de sustento alguno.

En ocasiones quienes están diagnosticados con esta enfermedad pueden ser medicados con antipsicóticos, dependiendo de la opinión del terapeuta que le será de mucha ayuda para reducir su rumiación celotípica y ahí sí, puedan llevar su relación sin este constante conflicto.

La celotipia se desarrolla en general como consecuencia de vivencias pasadas de abandono y privación durante la niñez, también puede suceder que él o la celosa haya vivido experiencias de infidelidad con la pareja actual o parejas anteriores, lo que se agrava cuando la persona celosa siente que su pareja dedica más tiempo al trabajo o amistades.

Caen en un círculo vicioso donde el cónyuge celoso acusa al celado (no es raro que lo espíe) y el celado se defiende cada vez más, cayendo en contradicciones, o diciendo mentiras piadosas para evitar confrontaciones, consiguiendo con esto aumentar las sospechas y acusaciones, un verdadero tormento para ambos.

El celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina.