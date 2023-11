¿Cuándo acudir a terapia de pareja?

Hasta hace pocos años se creía que los problemas de la pareja podían resolverse por si solos, con el paso del tiempo, un ¡ya pasará! Y, efectivamente, muchas veces así ocurría, aunque no siempre.

Había mucha resistencia a exponer nuestros problemas personales a una tercera persona que ni conocíamos, la terapia de parejas se veía como algo novedoso y quizás un poco extravagante.

Actualmente, las cosas han cambiado radicalmente y cada vez son más las parejas que deciden ir al psicólogo antes que una crisis se convierta en un problema mayor o, incluso, sobrevenga una ruptura que se pudo haber evitado actuando a tiempo.

La mayoría de los problemas en una pareja empiezan por detalles (aparentemente) y luego crecen cuando no se resuelven a tiempo, pues carecen de las técnicas y herramientas que el terapeuta les puede proporcionar.

Existe también el riesgo de que alguno de los dos sintiéndose infeliz e insatisfecho comience una relación con alguien a quien pueda contarle su problemática para desahogarse, lo cual no pocas veces puede terminar desafortunadamente en una infidelidad, entonces esta infidelidad se convierte en la causa principal de acudir a terapia.

Por esto no hay que dejar crecer una problemática hasta el punto en que como una bola de nieve termine aplastando la relación.

¿Por qué motivos deberíamos acudir a una terapia de pareja? Para empezar, hay que tomar en cuenta que el nivel actual de estrés es mucho mayor al que vivieron nuestros padres o abuelos, ellos no conocían esta famosa palabrita (estrés) tan de moda hoy en día, sobre todo después de la pandemia.

Tenemos también las presiones económicas cada vez más apremiantes, la rutina diaria, el tráfico vial cada vez mayor, etc. Muchos problemas emocionales derivados de todo lo anterior contribuyen a que las infidelidades hayan crecido en forma desproporcionada. Por todo lo anterior, se ha hecho cada vez más frecuente la terapia de pareja, que resulta ser una respuesta natural a tantas presiones que el núcleo familiar está recibiendo hoy en día.

Pero ojo, no por el simple hecho de asistir a la terapia todo se va a resolver automáticamente, pues tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar nosotros mismos y estar dispuestos a poner de nuestra parte, no nos queda de otra como he señalado en un artículo anterior y que ahora viene al caso recalcar: cada quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo los cambios en su comportamiento que sean necesarios para mejorar la relación; estos cambios necesarios y estratégicos los detecta el terapeuta durante la sesión de terapia o por medio de la aplicación de tests de personalidad, entonces el paciente enfoca sus esfuerzos para llevarlos al cabo en la relación cotidiana hasta convertirlos en hábitos.

Por esto, realizar estos cambios en nuestra conducta, convertirlos en habituales hasta integrarlos totalmente a nuestro carácter, a esto le llamo hacer la tarea, lo cual constituye la parte más importante de la terapia, indispensable para que ésta funcione.

No podemos pensar en seguir comportándonos igual que siempre y pretender que las cosas cambien como por arte de magia. Aquí cabe el dicho: “a Dios rogando y con el mazo dando”.