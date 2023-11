En primer lugar, tocaremos algo que se ha puesto de moda; conversar por internet con alguien del sexo opuesto. Si piensas que esto es inofensivo, te equivocas. Puede comenzar de esta manera, pero a largo plazo podría terminar de manera muy diferente, no estamos aquí hablando de comunicación de negocios o algo parecido, nos estamos refiriendo a conversaciones que se refieren a situaciones personales de cada quien.

Muchas personas han participado en lo que consideraban conversaciones inocentes con amigos, ex novios, o, incluso, con extraños. Una cosa puede llevar a otra y, antes de que te des cuenta, tu matrimonio se encuentra en peligro. Evítalo, este tipo de comportamiento puede terminar en graves problemas.

Coquetear: tener un poco de diversión “sana” con un compañero/a del trabajo no puede ser tan malo, ¿cierto? Después de todo coquetear un poco es divertido.

Debes de evitar este tipo de comportamiento como si fuera la peste. El coqueteo es peligroso. Si alguien galantea contigo, ignórale o hazle saber que no te prestaras a este tipo de “juegos”.

¿Qué se considera como coquetear? Una de las definiciones dice que: “es la insinuación sexual o romántica de una persona a otra, el uso de juegos de palabras sugestivas o indirectas indicando que se tiene interés de índole sexual; esto puede ser logrado mediante el doble sentido o la ironía …así como el lenguaje corporal que puede incluir conductas o gestos muy diversos como arreglarse/tocarse el cabello, contacto visual constante, tocar a la persona, etc.”.

Las personas casadas no deben participar en ese tipo de comportamiento con ninguna otra persona que no sea su cónyuge. Este comportamiento, aparentemente inofensivo, conducirá fácilmente a una relación más cercana que no pronostica nada bueno.

La persona con la que estas coqueteando sólo “como juego”, puede tomarlo como una invitación para “algo más” o para comenzar una relación que no tenías planeada.

Estos dos puntos forman parte de una lista mayor de conductas aparentemente inocentes y que, sin embargo, propician el comienzo de algo más, poniendo en serio peligro la relación con tu pareja.

De algunos años a la fecha se ha puesto de moda, sobre todo, entre los jóvenes el llamado sexting, que es el envío de imágenes íntimas o de contenido sexual, pero también recibir este tipo de imágenes puede ponerte en riesgos que ni te imaginas.

El sexting puede ser pasivo o activo, depende si tu envías la información, o si la recibes y, en ambos casos, quedas en peligro de ser ciberacosado, pues la información, fotos o videos que guardes en tu celular pueden ser robadas y filtradas, incluso sin que las hayas enviado a alguien.

México ocupa el primer lugar en el empleo de sexting en toda Latinoamérica, más del 50% de los adolescentes y jóvenes entrevistados declararon haberlo hecho. Esto nos da mucho que pensar a los padres que, en algunos casos, ni siquiera lo sospechamos.