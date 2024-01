Sugerencias para discutir con provecho

En ocasiones anteriores, hemos analizado la imperiosa necesidad que toda pareja tiene de aprender a discutir sin llegar a peleas o abusos entre sí.

Y es que la realidad se impone, por más enamorados que estén ambos, habrán de surgir puntos de vista distintos acerca de muchas cosas que fácilmente pueden convertirse en desacuerdos, discusiones o peleas.

Pleitos cada vez más frecuentes que terminaran pasándole la factura a la relación, tarde o temprano, por eso es importante aprender a distinguir las diferencias entre discutir y pelear. En una discusión tenemos puntos de vista diferentes acerca de un mismo tema y queremos convencer a la otra parte del nuestro, y buscamos resolver el problema en cuestión utilizando la lógica para exponer nuestros argumentos. Pero, cuando pasamos de convencer a vencer al otro –atención-, estamos convirtiendo la discusión en pleito, dejamos la lógica atrás y las cambiamos por emociones que nos arrastran a ser cada vez más agresivos, sólo faltará subir el tono de voz para que de plano estemos en una pelea de pronóstico reservado. El ego ya hizo su aparición y entones perdemos de vista que nuestro propósito original era resolver un desacuerdo, y ahora en cambio es ganarle al otro a como dé lugar.

No para ahí la cosa, al calor de las emociones es muy fácil pasar al abuso, al chantaje y la manipulación que vienen acompañados de gesticulaciones, apodos, y conductas cada vez más inaceptables que solamente empeorarán la situación.

Pasamos de querer resolver una diferencia de opinión, a un problema que puede incluso ser mayor que lo que originalmente queríamos resolver.

Como sugerencias prácticas que pueden ser de mucha utilidad: no entres en una discusión si estás molesto por otras cosas que te ocurrieron durante el día, y que no tienen relación con el asunto a tratar, mejor postérgalo hasta que se esté más tranquilo, si tu pareja está molesta de antemano, no te enganches en una discusión que seguramente terminara en pleito. Pon fin a la discusión y de ser posible, sin ofender, aléjate.

Otra trampa en la que hay que evitar caer, es no salirse del tema que se está tratando trayendo a colación problemas del pasado que no tienen relación con el punto que estamos tratando, pues así sólo conseguirás complicar las cosas aún más.

Desde luego, cuida de no elevar el tono de tu voz, hacerlo es una señal clara de que estás perdiendo el control y dejándote llevar por emociones negativas.

Evita los planteamientos absolutos de todo o nada, tal vez un punto intermedio sea la solución, un poco de flexibilidad será de gran ayuda para ambos. Tengamos en cuenta que casi nunca se tiene el 100% de la razón, por eso es preferible negociar, dejar atrás la necesidad de nuestro ego de vencer al otro para salirte con la tuya, mejor antepone la relación, se trata de superar una situación entre los dos que nos permita madurar y crecer.

Piensa bien antes de empezar una pelea, a veces es mejor tener paz, que salirte con la tuya.