“Ella violó mi privacidad cuando revisó mi celular. El que busca encuentra”, nos dice el marido que fue descubierto siendo infiel… “Se metía al baño con su celular y se pasaba un buen rato ahí, por eso cheque su teléfono y descubrí todos esos mensajes que demuestran que mis sospechas estaban justificadas, tiene un amorío, me es infiel”, nos dice la esposa.

La infidelidad es uno de los principales motivos por los que las parejas acuden a psicoterapia. El descubrimiento de un engaño puede ser uno de los acontecimientos más traumáticos en la relación de una pareja.

“No me mentiste sólo a mí, se lo hiciste a nuestra relación”. “No rompiste un corazón, rompiste un futuro”, dice, y con razón, la parte engañada, pues la infidelidad mata el amor y la confianza con más rapidez que cualquier otra conducta; y sin embargo, en contra de lo que se suele creer, la mayoría de las persona que son infieles aún quisieran conservar la relación con su pareja, pues a pesar de todo, la quieren.

Muchas veces y con gran frecuencia la persona infiel no cae en la cuenta de que con cada acto de deslealtad está sumando puntos para destruir lo mejor de su vida, pues siempre habrá un antes y un después tras una infidelidad.

No obstante que la mayoría de la población concibe la infidelidad como un acto sexual fuera del matrimonio, no todos lo ven así, también cabe destacarse otros aspectos, como las largas conversaciones, citas, besos, caricias, o mensajes y frases a escondidas. La infidelidad virtual, la emocional, por venganza, por despecho, o por olvidar a tu ex, etc.

Entre las consecuencias perjudiciales para la relación tenemos, entre otras, la pérdida de confianza, alejamiento entre los integrantes de la pareja y las discusiones más frecuentes, esto sin tomar en cuenta que puede llegar hasta la separación o divorcio, ya que cada día es más fácil divorciarse, pues el matrimonio o compromiso en una pareja se está convirtiendo muy rápidamente en algo desechable.

Muchas personas se preguntan cuál es el motivo para cometer una infidelidad, y algunas investigaciones recientes en psicología nos señalan que las personas infieles suelen ser también las más celosas, lo que nos revela un posible complejo de inferioridad, así como una autoestima devaluada, que necesita reafirmarse gustando a otras personas de manera frecuente.

La mayoría de las veces, la persona que participa en la aventura (ya sea la mujer o el hombre) promete dejar el pasado atrás, pero, además de esto, es indispensable no sólo rectificar sus actos, sino que tendrá que hacer un esfuerzo para reconstruir la confianza de su pareja y así poder continuar la relación olvidando los indicios de la traición. Ser transparente, en pocas palabras, demostrar que no tiene nada que ocultar.

En estas situaciones, aprender a controlar los celos será de mucha utilidad para la parte engañada. Que se te rompa el corazón es la parte sencilla; saber cuándo seguir adelante es el desafío.