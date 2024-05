Dialogar para resolver como pareja

María dice: “Juan se ha vuelto muy pesado, no sé lo que le pasa, ya no quiere pasar más tiempo conmigo. No entiendo qué sucede con nosotros, antes conversábamos las cosas y le importaba mi opinión. Ahora siento que ya no le importa mi opinión, casi ni conversamos. Siento que me evita”.

Juan responde: “Todo comenzó desde que la ascendieron de puesto en su trabajo, ahora sólo eso le importa. Se ha vuelto muy presumida”.

María replica: “No es cierto, trato de conversar, pero no me presta atención, todo lo que hace es estar apoltronado frente a la TV, prefiere ver el futbol que platicar como lo hacíamos antes, me ignora olímpicamente”.

Juan insiste: “No es que la ignore. No tiene sentido hablar con ella porque se ha vuelto muy pleitista, le encanta discutir por cualquier cosa, y nada de lo que yo diga o haga o deje de hacer le parece bien, ya mejor me callo para estar en paz, pero ni así. Ya no sé qué más hacer, lo nuestro ya no está funcionando”.

Este caso ejemplifica una situación cada vez más frecuente entre las parejas hoy en día, y de aquí podemos extraer enseñanzas muy útiles de lo que NO debemos hacer si queremos limar nuestras asperezas en cualquier tema.

Primero, nótese que ambos se ACUSAN mutuamente, y caen en la trampa de pensar que el otro se tiene TODA la culpa, lo que casi nunca es así, pues en toda relación de pareja ambos tienen su parte de culpa.

Segundo, se CRITICAN y DESCALIFICAN, pero sin proponer soluciones y es de esperarse que ambos al sentirse atacados se cierren, y ya no quieran escuchar, pues a nadie le gusta que le critiquen, eso nos predispone y, a partir de ese momento, ya no buscarán las posibles soluciones, ni escucharán al cónyuge, mucho menos le comprenderán, sino que tratarán de convencer al otro/a de que tiene TODA la culpa por lo que pasa y nosotros tenemos la razón.

Ahora piense, a estas alturas, ¿realmente queremos resolver un problema o simplemente ganar un pleito? Aquí los respectivos EGOS toman el control del pleito (porque ya se convirtió en pleito) y será difícil desengancharlos del enredo emocional en que han caído.

Analicemos, acusar a tu pareja de TODOS los problemas que tienen es infantil y nos deja en la posición de acusarnos mutuamente de las situaciones adversas que se nos presenten, dejando a un lado el tratar de encontrar soluciones reales a dichos asuntos, para echarnos la culpa mutuamente, y así ya no podremos resolver nada, pues estamos centrándonos en buscar quién tiene la responsabilidad de todo, en lugar de buscar y encontrar soluciones reales y efectivas.

Aquí nos puede rescatar el saber escuchar a tu pareja, no sólo sus palabras, sino sus sentimientos también.

Tendremos que hacer uso razonable de la aceptación de los defectos del otro/a y esperar una aceptación recíproca a nuestros defectos. Dejemos atrás el estar buscando culpables, pues podría ocurrir que los encontremos, y seamos nosotros mismos.