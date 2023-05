“¿Qué tipo de artista quieres ser?”, me preguntó mi querido amigo el curador y psicólogo gnóstico Gabriel Santamarina. “¿Por qué no creo que quieras ser como Damian Hirtst, cierto?”, concluyó. Es así como abro esta columna.

Son interesantes los caminos, fórmulas y validaciones que existen en el mundo del arte. Todo esto creado con el afán de generar estructuras, políticas y trechos que sirven específicamente para servir a quienes trabajan en las distintas plataformas. Fue interesante y he de confesar un poco triste ver el mensaje bien intencionado, pero muy conservador de Ella Fontanals-Cisneros —una de las coleccionistas con más reconocimiento a nivel mundial—, donde recomendaba a los artistas ser amigos de los curadores con el propósito de que estos los pongan en exposiciones y proyectos. Esto último es como el uno más uno de la fórmula del arte contemporáneo a nivel mundial.

El problema de esta fórmula es que la amistad tiene muchas variantes y no puede definirse como una fórmula infalible. También, el desajuste de esto es que muchos artistas están siguiendo este consejo y al mismo tiempo encontrando frustración, porque no es una fórmula científica, sino un procedimiento subjetivo y humano —con todos sus vicios y limitaciones—. De ahí regreso a la pregunta: “¿qué tipo de artista quieres ser?”. Me puedo imaginar que Marcel Duchamp habrá hecho esta pregunta para sí mismo muchísimas veces. En la entrevista que le realizó Pierre Cabanne uno puede notar la gran inteligencia de quién es el inventor del arte conceptual. Y esa inteligencia se ve transmitida en que él no tenía una fórmula. Sus exploraciones y narrativa se iban generando a partir de un camino sin andar. Tomando en cuenta ciertos criterios que servían para no perder el hilo del trabajo que realizaba. Esto era con sus piezas. No las perdía de vista, sabía quién las coleccionaba. Mientras él construía el artista que quería ser.

Los ejemplos son muchísimos. Pero quizá una de las más iluminadas versiones de lo que significa ser un artista la obtuve de Ernesto García-Sánchez en mi podcast —Arte Límbico en Spotify—. Ahí, Ernesto habla de forma detallada sobre la importancia de los amigos en los términos más sinceros para aprender. De la búsqueda de la inocencia a través de la creatividad. De la exploración. Y de la importancia de conocerse y reconocerse en distintos medios, latitudes y países.

Esta entrevista duró cuarenta y cinco minutos. Pudo haber durado mucho más. Y al final de ella yo me sigo preguntando “¿qué tipo de artista quiero ser?”, para preguntarle a otros artistas “¿qué tipo de artista quieres ser?”.