“Dejar que la vida fluya”

“Cuando todo esté bien y estable, podré relajarme”. Tal vez esta es tu frase de todos los días, y es precisamente esa mentalidad la que te ha llevado a tener una vida incontrolable. No hay que olvidar que nadie nos puede dañar tanto como un pensamiento negativo y derrotista.

Una de las ilusiones del ser humano a lo largo de la historia ha sido el poder controlarse a sí mismo y a su realidad. Cuántas veces la mayoría de las personas intentan controlar situaciones de la vida que son por definición incontrolables, como el futuro o las funciones fisiológicas de nuestro organismo.

La mayoría de los problemas del ser humano se derivan de la incongruencia en que una persona trata de hacer algo voluntario de aquello que es espontáneo por naturaleza.

Esto sucede, por ejemplo, cuando alguien quiere dormirse (algo espontáneo) de forma voluntaria, porque tiene que levantarse más temprano de lo habitual, y cuanto más lo intenta, menos lo consigue. O el caso de las personas que utilizan técnicas adivinatorias con el fin de controlar el futuro. O en el ámbito sexual, el esfuerzo voluntario de sentir excitación, que bloquea las sensaciones espontáneas del placer. En todos estos casos el elemento común es la incapacidad de la persona para soportar la incertidumbre.

Hay que entender y aceptar que es una solución equivocada pretender controlarlo todo de forma rígida y absoluta, pues sólo se logra el descontrol, la angustia y la incertidumbre. Tratar de tener siempre el control nos lleva a la frustración y a la enfermedad, porque nada ni nadie puede controlar todo en la vida.

Por todo lo anterior, nos daremos cuenta que querer controlar el sueño conduce al insomnio; querer controlar el sexo lleva al bloqueo; pretender controlar el futuro conduce a la angustia; querer controlar el miedo lleva al pánico; pretender controlar nuestra vida cotidiana y nuestro trabajo conduce a las manías obsesivas.

La pregunta más importante en nuestra vida es: ¿quién soy yo? Porque sin conocerte no puedes conocer nada ni a nadie. Conocernos a nosotros mismos es fundamental. Sin embargo, lo curioso es que no hay respuesta para la pregunta ¿quién soy yo?, porque lo que tienes que averiguar es “lo que no eres”, para llegar a ser “lo que ya eres”.

Hay un proverbio chino que dice: “Cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es la visión; cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la sabiduría, y cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el amor”.

La solución no es sencilla, pero sí realizable. La forma estratégica de resolver estos problemas es examinar nuestros pensamientos y eliminar o relajar la solución intentada de controlar todo en forma excesiva.

Bien dijo Albert Einstein: “La madurez de una persona está en función del grado de incertidumbre que es capaz de soportar”.

El control más elevado que puede aspirar un ser humano es relajarse y dejarse ir, eso es “dejar que la vida fluya”.