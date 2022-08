Las cuatro palabras para ser feliz

“Las tres cosas más difíciles para los seres humanos son: devolver amor por odio, aceptar al rechazado y admitir que uno se ha equivocado”. Es un sabio concepto que debemos tener siempre presente.

Valdría la pena cuestionarnos hoy qué tanto estamos en lucha por ser felices. A veces la felicidad está a nuestro lado y no la vemos, y más aún, la ignoramos. Lo que sucede es que tenemos caminos imperceptibles para hacer que nuestra felicidad dependa de otras cosas, tanto fuera como dentro de nosotros. Decimos frases como: “no quiero ser feliz hasta que esté sano”, “voy a ser feliz cuando mis hijos crezcan” o “voy a ser feliz cuando me jubile”. Y vamos posponiendo nuestra felicidad.

Pero hay una sola razón por la cual no somos felices, y esa es que orientamos nuestra vida e intereses hacia donde no debemos, es decir, podríamos ser felices con poco y disfrutar de lo mucho que ya tenemos. En otras palabras, hay que dejar de enfocar nuestra vida hacia donde no debemos. “Hay que vivir el hoy y el ahora”.

Es triste, pero hemos perdido la capacidad de disfrutar de las cosas bellas que a diario nos da la vida, de gozar sucesos tan simples como una puesta de sol, la sonrisa de un nieto, respirar el aire de la fresca mañana o dar una caminata por el parque. Es triste, pero hemos colgado nuestra vida en “el tener” y se nos ha olvidado “el ser”.

Buscamos el televisor más grande y la casa más lujosa. Siempre queremos más y más cosas, pero no carecemos de tiempo para disfrutar de lo mucho que ya tenemos. No hay tiempo y nunca tenemos tiempo. No tenemos tiempo para gozar de la vida. Vivimos de prisa y se nos olvida que nuestra meta será...¡la sepultura!

Si realmente gozáramos de la vida y de los sencillos placeres de los sentidos, viviríamos en una admiración constante y dándole gracias a Dios por tanto que nos da y que no sabemos disfrutar.

Un animal jamás come demasiado, en su hábitat natural, nunca engorda excesivamente. Jamás beberá ni comerá nada que vaya contra su salud. Siempre hace el ejercicio que necesita. Si no, observa a tu gato cómo después de su comida se relaja y luego cómo entra en acción, qué flexibilidad de sus miembros y qué agilidad en todo su cuerpo. Es triste, pero el único animal que se aburre es el hombre.

Estamos perdidos en nuestra mente, en nuestras ideas e ideales y en todas esas historias que hemos fabricado. Qué triste, siempre vamos de prisa, de prisa, de prisa... Estamos en conflicto interior con nosotros mismos, lo cual no les sucede a los animales. Podríamos, si quisiéramos, sentirnos satisfechos con muy poco y gozar intensamente de ello. Hoy es un buen día para frenar nuestra caída vertiginosa a la tumba, gozar el momento presente y disfrutar este instante que vivimos.

Me dio la receta un amigo, que cuando moría de cáncer gástrico me dijo: “Roberto, si quieres ser feliz, te lo resumo en cuatro palabras: relájate, saborea, huele y escucha; deja que tus sentidos se aviven y serás feliz”.