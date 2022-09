“Hay cicatrices que no se pueden tocar porque sangran”. Y esas cicatrices son heridas que damos por curadas, pero que al traerlas al recuerdo nos humedecen los ojos, pero alimentan el alma.

Este 15 de septiembre se cumplieron 34 años de que mi madre hizo el viaje al cielo, y han sido 34 años de recuerdos y de tristezas. Bien se dice que cuando los seres queridos se van “dejan un hueco que sólo lo puede llenar el tiempo”.

Ahora que es septiembre, me he atrevido, después de ese tiempo, a revisar mi cicatriz y siento que todavía sangra. Cuando se muere una madre, se muere una parte de nuestro cuerpo, pero nos deja el recuerdo de su amor y fortaleza. Nos deja su presencia, aunque sintamos que es una ausencia.

Algunas tardes me preparo un café, y ante su foto nos lo tomamos y conversamos. Ahora me da consejos que antes no sabía escuchar, y yo le digo cosas que antes no me atrevía a comentar. Tal vez ahora convivimos más que cuando ella vivía.

¿Por qué será que la ausencia se vuelve presencia cuando el amor mantiene la relación? Ahora que llego a la tercera edad, cada día siento mayores deseos de ir a tomar un café con mi madre.

La tristeza se hace llanto cuando recordamos a la madre ausente. Saber que nunca más volveremos a contemplar sus ojos celestiales y acariciar sus bendtas manos. Es el dolor hecho carne, es la nostalgia vivida, es cuando el corazón se desgaja y el alma en un grito se ahoga.

¡Ojos maternales, cómo los extraño en las noches de angustia! Su mirada era paz, amor y consuelo. Su ausencia es una herida sangrante que destila dolor, llanto y tristeza. Sólo nos consuela vivir su recuerdo, saborear las nostalgias, sentir que su ausencia es presencia, pues nos reconforta. Algún día... muy pronto, volveremos a estar juntos y viviremos el amor materno al volver a contemplar aquellos ojos maternales.

Deseo recordar las últimas estrofas de la poesía “El brindis del bohemio”:

“Brindo por la anciana que piensa en el mañana como algo muy dulce y muy deseado, porque sueña tal vez que mi destino me señala el camino por el que volveré pronto a su lado. Por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio la vida y ternura y cariño; por la que fue luz del alma mía y lloró de alegría, sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por esa brindo yo, ¡dejad que llore! y en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina, dejad que brinde por la madre ausente, por la que llora y siente que mi ausencia es un fuego que calcina. Por la anciana infeliz que gime y llora y que del cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella. ¡Por mi madre!, bohemios, que es dulzura vertida en la amargura, y de mis negras noches es mi estrella...”