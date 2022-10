El ser positivos nos enseña a cambiar nuestra actitud para poder encontrar el lado favorable en nuestra vida y entender las situaciones realmente difíciles y conflictivas que a diario se nos presentan. Ante esa “desgracia personal”, aquella “enfermedad incurable” o ese “desastre económico”, hay que estar atentos a toda situación que altere nuestra vida y nos haga desfallecer.

El escritor y filósofo Aldous Huxley dijo en cierta ocasión: “Lo importante no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede”. Es claro que el ser humano tiene el poder de su mente para interpretar constantemente la realidad que le rodea. Y de acuerdo con esa interpretación, será ser feliz o infeliz. ¿Tienes un dolor de espalda del que no logras sanar?, ¿este problema de la crisis te está aplastando? No te preguntes por qué, pregúntate para qué.

En la actualidad, la psicología positiva nos enseña a usar esta capacidad que todos tenemos, la de interpretar estos mensajes en forma positiva, para ayudarnos con nuestra mente a pensar en positivo y para actuar en positivo.

La profesora Karen Reivich, autora del libro “El factor de la resiliencia”, nos propone las siguientes cuatro técnicas para usarlas ante cualquier dificultad que afrontemos.

Primero: “Hay que identificar el problema que tenemos”. Si te despiden del trabajo o tienes una enfermedad, entender la dinámica de qué hacer y cómo actuar. Si es problema económico, ¿qué es lo peor que puede sucederme?, si es de salud, ¿a qué me va a llevar esta enfermedad? En nuestra respuesta estará el tratamiento.

El segundo punto que nos propone es “identificar nuestros pensamientos”. Si son negativos, nos hunden en la depresión y en la angustia; si son positivos, nos ayudan a buscar soluciones. Bien dice el filosofo: “Dime cómo piensas y te diré cómo vives”.

El tercer punto que propone la Dra. Karen es “tratar de cambiar nuestra forma de ver las cosas”. Esto es, usar la energía positiva y buscar una nueva visión más realista para actuar en forma constructiva. Entender que toda dificultad o problema nos va a generar: enseñanza, aprendizaje y una oportunidad en nuestra superación personal. No digamos problema, mejor pensemos que es una enseñanza; no digamos que es una dificultad, mejor pensemos que es una oportunidad para ser mejores.

El cuarto factor, y creo que el más importante, es “aprovechar la enseñanza que este problema nos deja”. Tomarlo en forma constructiva para actuar en el futuro. Buscar que nuestros actos futuros nos den una enseñanza a esta situación. ¿Qué hago con esta rodilla que no me deja de doler? Identifico el problema y creo pensamientos positivos, pienso que voy a sanar a la larga o la corta; lo tomo como enseñanza, un aprendizaje y una oportunidad para asumir la vida con más calma, disfrutar el hoy y el ahora. Y trataré de llenarme de energía positiva para aceptar esta situación con resignación y optimismo, pero nunca como una desgracia o un castigo.

No olvidemos que “la vida es como un viaje por mar; hay días en calma y días de tormenta. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco”. Recuerda que si necesitas una mano amiga, la encontrarás al final de tus propios brazos.

A medida que envejezcas descubrirás que tienes dos manos: una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás.