Palabras que nos dan felicidad

Queremos ser felices y deseamos la felicidad, pero no nos ocupamos de buscarla ni de crearla. La vida todos los días nos está cuestionando si somos felices o estamos fabricando nuestra infelicidad. Lo triste es que buscamos la felicidad en el dinero y en el poder, pero nunca en el ser.

Existen palabras que hacen vibrar nuestro cuerpo y nos producen felicidad. Las primeras son: “te amo”. Es un sonido que arranca nuestros miedos y circula a través de nuestros pulmones. También nos conectan con las otras personas. Porque decimos que amamos, pero no lo manifestamos. Dices amar a tu pareja, pero nunca le das un beso, no le das respeto, diálogo y menos amor. Dices amar a tus hijos y se te olvida ofrecerles diálogo sincero y un apapacho con mucho amor.

Otras palabras que nos generan felicidad son: “lo siento”. Cuando las expresas de forma sincera y cordial viajan por tu piel y te sensibilizan con las vivencias de los demás. Seria bueno no decir “lo pienso”, sino cambiar por “lo siento”. Porque se piensa con el cerebro, pero se siente con el corazón. Eso es: sentirnos en los demás, ponernos en los zapatos de las otras personas, captar sus sentimientos y vivir sus emociones. Si aprendiéramos a sentir, no haría falta perdonar.

También nos puede sanar y hacer felices “el perdón”. Cuando perdonamos... ¡sanamos! Cuando perdonamos somos más sensibles en hacer contacto con los demás. El perdón hace eco en nuestro estomago y hace latir con más fuerza nuestro corazón. El corazón es el órgano que guarda todas nuestras emociones, y el perdón nos libera del rencor. “El que acepta gana, y el que perdona sana”. Lo triste es que no aceptamos a los demás y menos los perdonamos. Cuando perdonamos, nuestros sentimientos dejan de ser presa de la persona que nos lastimó. El perdón es la audaz alternativa para que tenga paz nuestro corazón. Nos libera de la pesadilla del otro y nos permite vivir en paz. El acto de perdonar tal vez rebase nuestra capacidad o voluntad, por eso necesitamos a Dios para perdonar y para sanar.

Y otra palabra no menos importantes para vivir en plenitud y ser feliz es “gracias”. Cuando agradecemos se sacuden nuestras venas y se renuevan millones de nuestras células. Esto hace que nos llenemos de energía positiva. Por eso se ha dicho, y es cierto: “la palabra que más le gusta a Dios es... ¡Gracias! No damos gracias por nuestra existencia, por la salud, y también hay que dar gracias por la enfermedad. Dar gracias por todo lo que cada día nos ofrece la vida, y ¡somos ingratos en no dar las gracias!

Pongamos en práctica estas palabras y no olvidemos que: “cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive”. Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. Si pudiéramos ver lo que provocan estas palabras en nosotros y en los demás, las pronunciaríamos más seguido.