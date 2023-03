El dueño de todo lo creado

“No somos lo que logramos , somos lo que superamos”. Me gusta la frase para empezar el día de hoy con alegría, optimismo y mucho amor. Hay que aprender a darnos nuestro tiempo en lo que amamos y deseamos. Lo triste es que nunca tenemos tiempo…, sin embargo, el tiempo es todo lo que tenemos.

Bien decía la Madre Teresa de Calcuta. “Hay que dejar que nuestras alas de la esperanza, nunca desfallezcan. Porque, a veces, la vida nos detiene los pies sólo para que descubramos y usemos nuestras alas”. Tenemos que aprender a ver las cosas con sensación de gozo y bienestar; y los problemas como oportunidades para aprender. Entender que, cualquiera que sea la pregunta… ¡Amor es la respuesta! Asumir el compromiso personal de hacer lo que quieres y de querer lo que haces, pero… ¡Hoy!

“En el oriente contemplan el bosque, en occidente cuentan los árboles”. Hay una ley de la vida que dice: cuanto más te des, más recibirás. Es bueno y sano hacer una pausa, alzar la mirada, y apreciar la vida. Porque, por más negra que sea la nube, el agua siempre es blanca. La sencillez, la humildad y el servicio son tres pilares en nuestra vida para lograr la felicidad.

Empieza el mes de marzo y ya estamos en Cuaresma. Bueno es hacer una reflexión a fondo de cómo estamos viviendo nuestra vida. Si con gozo y felicidad o con pesimismo y derrotismo. Podemos, si queremos, ver a las personas, parientes, amigos, público en general, como maestros para aprender. Y ver las cosas con sensación de gozo y bienestar, y los problemas como oportunidades para aprender. “Enseñas mejor aquello que más necesitas aprender”.

Lo dijo el sacerdote hindú Antonio de Mello: “Las personas especiales no rozan la piel, sino el corazón. Porque quien tiene magia, no necesita trucos”. ¡Qué cierto es! Porque pobres son aquellos que tienen el orgullo más grande que el corazón. Tal vez tienes un cerebro y medio corazón. Por eso no sabes amar, dar y servir. No te compliques, disfruta; No te quejes, aprende; No te enojes, sonríe.

Entramos a una bella época del año, ¡la Cuaresma!, para practicar la oración, el ayuno y el servicio. Entender que “tener éxito es lograr lo que quieres. Ser feliz, es querer lo que logras”. Hay que acabar con la envidia, con el egoísmo y con la mentira para llegar a descubrir la belleza y ser un hombre de conocimiento.

Este instante es el único que existe. Los niños viven el presente, el aquí y el ahora.

Los obstáculos son el miedo, el dolor y la culpa. Es una lucha del ser humano entre la felicidad vs. la infelicidad. Esto determina lo que ocurre en tu entorno y las reacciones de las otras personas.

“Domina tus palabras, domina tus pensamientos y no dejes que tu cuerpo haga daño. Sigue estas tres indicaciones fielmente y avanzarás en el camino de la autorrealización”. “El tesoro más grande que se puede hallar en el cielo y en la tierra está en el sagrario, porque ahí habita el dueño de todo lo creado”