A quién no le gustan las anécdotas o historias que rodean a los personajes famosos?, especialmente si éstas son las que muestran su lado más humano y los pone en el punto justo entre su genialidad y su comportamiento cotidiano; yo diría que a todos nos encantan y fascinan, por ello a la escritora y conductora Julia Santibáñez se le ocurrió mostrarnos en su libro el lado B de los personajes más emblemáticos de los años veinte a los setentas del siglo pasado.

El lado B, para la generación del CD en adelante tal vez no tenga el significado que para los de generaciones atrás tiene. El lado B en tu casete o disco LP significaba allá por los 80s las canciones que a veces estaban de “relleno” o de más, porque los artistas no estrenaban una sola canción como ahora, sino todo un disco con 8 canciones por lo menos, muchas del lado B nunca se convirtieron en éxitos. Pues retomando esto tan característico de la cultura de estas décadas Julia compiló 50 textos que componen “El lado B de la cultura. Codazos, descaro y adulterios en el México del siglo XX” (Editorial Penguin Random House), con una extraordinaria portada de Bef donde aparece una constelación de rostros y nombres de la televisión, el cine, la literatura, el arte y la cultura del México de esa época.

Aquí en este libro me enteré que en 1965 se lleva a cabo en Chichén Itzá el Simposio de Intelectuales al que asisten Juan Rulfo, Augusto Monterroso, Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Jorge Ibargüengoitia, Ernesto Sábato y Nicanor Parra, y que no precisamente eran los más interesados por los temas que se abordan en el evento, pero sí por la party y la bebida y comida que ya saben de sobra que aquí en Yucatán encanta a cualquiera, incluidos nuestros distinguidos escritores, que sin reparo se trasladaron al after hasta la casa de Carlos Fuentes en CdMx.

De verdad que este lado B de la cultura es un recorrido ameno y provechoso de leer, entre la anécdota, el dato y el chisme vamos descubriendo episodios que retratan con muy buena fidelidad esta etapa del siglo XX, pero especialmente es de mencionar que, la autora le ha dado mayor importancia a destacar a las mujeres de quienes ella misma afirma existe poca información, aunque de sobra sabemos que estuvieron ahí, fueron partícipes y protagonistas también de estas anécdotas.

Por el libro desfilan los más excéntricos, los amantes de los gatos, los huéspedes de Lecumberri, las actrices y actores del cine mexicano, las plumas más destacadas que hicieron trabajos inusitados (porque pocos viven de solo escribir y vender libros), pero no pueden faltar los triángulos o cuadrángulos amorosos, la revelación de que Marilyn no era rubia natural, ¡tremendo escándalo!, como el puñetazo que Vargas Llosa le da a García Márquez en una función de cine y otros muchos más que seguro los lectores no conocían y podrán hacerlo si asisten a la lectura de este carnaval en las letras.