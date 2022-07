Si aún no han leído “El invencible verano de Liliana” de Cristina Rivera Garza tienen que hacerlo, y no por el comentario vergonzoso de Felipe Garrido que generó polémica y muchos disgustos, pues en plena ceremonia de la entrega a Cristina del Premio Xavier Villaurrutia se atrevió a decir que hay un personaje, refiriéndose al feminicida, que tiene un lugar muy secundario en la obra: “Hay un personaje que yo creo que está intencionalmente opacado a pesar de su importancia en la trama”, dijo textualmente, refiriéndose al asesino de Liliana que impunemente sigue en las calles, como muchos otros agresores.

La obra de Rivera Garza para mí no es una novela, para empezar, es un libro de autoficción o no ficción, donde la autora recopiló las cartas y diarios de Liliana, entrevistas a sus amigos y con ello su único fin era tratar de entender y reconstruir lo que sucedió antes y después del feminicidio de su hermana menor. No hay una “trama”, es una historia real, no hay personaje antagonista, es un asesino impune, no hay una protagonista, es una víctima.

Cuando leí este libro un remolino de recuerdos y sentimientos se formó en mi corazón, me reecontré con mi yo de quince, dieciséis años, la que vivió y sintió cosas similares a las que Liliana plasmó en sus diarios y cartas. Es probable que nuestro cerebro tenga un mecanismo de defensa y esos episodios traumáticos y violentos de nuestra adolescencia los encapsule y los lleva a una zona oscura donde se guardan, sin embargo, es irremediable que algo detone que vuelvan a salir y a doler. Puede ser que este sea el único peligro de leer este libro.

La valentía de Cristina Rivera Garza es admirable, es un libro que abre heridas y pone a los ojos de todos los daños colaterales hacia la familia y amigos de la víctima de feminicidio, pero principalmente lo que más duele del libro es la impunidad. Por eso, el comentario de ese escritor que no vale la pena volver a mencionar, refleja la misoginia y el pensamiento machista que sigue de pie, tomando la palabra y exhibiéndose como si nada, sin consecuencia alguna y con cómplices y vergonzosos aplaudidores.

Junio de 2022 fue el mes más violento para las mujeres en México, y en el que nos dijeron que Debanhi, otra víctima de feminicidio, no se ahogó en una cisterna, historia que nadie había creído, pero nada de información sobre lo importante, la detención del asesino. Otra vez la impunidad.

Ya anteriormente había compartido en este espacio un texto titulado “Encender el miedo”, hoy pienso que libros como éste de Rivera Garza son la chispa que encienden el coraje, la valentía y el valor para hablar, para denunciar y exhibir a los (y las) agresores, para dejar de callar porque con el silencio los encubrimos; unamos esas chispas y convirtámoslo en un fuego invencible que nos cobije y proteja a todas.