El peligro de dudar de una misma

Porque es bella la envidian,/porque es docta la

emulan: / ¡oh qué antiguo en el mundo/es regular

los méritos por culpas

Sor Juana Inés de la Cruz

Lo que más disfruto de los inicios de semestre es desempolvar mis libros sobre el siglo XIX, mi favorito por muchas razones, pero una en especial: en nuestro presente hay huellas y heridas indelebles de ese siglo, y hay todavía, como diría Eduardo Galeano, venas abiertas.

De todo ese bullicioso y convulso siglo lo que más me fascina es la obra y vida de la escritora peruana Mercedes Cabello de Carbonera, autora de varias novelas, entre ellas “Blanca Sol”, una historia bien escrita y narrada siguiendo con fidelidad los principios de toda novela al puro estilo naturalista de Emilio Zolá, a quien admiraron muchos escritores de la época. Pero claro, Mercedes no era eso, escritor, era escritora, y, además, sus textos eran a favor de la emancipación de las mujeres, esto, al igual que de ir a contracorriente con el imperante Romanticismo que prevalecía en las letras, le valió recibir las críticas más crueles de escritores sin escrúpulos azuzados por la pluma infame de Ricardo Palma, quien sin muchos argumentos para desestimar su obra cayó en lo que caen los infames, la desacreditación a través de su aspecto físico, su vida íntima y personal (era una mujer separada) y de su salud emocional; tristemente no fue el único, se sumaron algunos sólo por agradar al escritor del momento, y algunas también, necesitadas del reconocimiento masculino o por el miedo a ser señaladas de igual manera. Lamentablemente a Mercedes los malintencionados comentarios le valieron la pérdida de amistades, de oportunidades y el desprestigio de una sociedad limeña acostumbrada a subsistir del qué dirán. Sola, sin apoyo y con las puertas cerradas del mundo literario, pasó sus últimos años en un manicomio. Todos sus inquisidores la olvidaron, sus lectores no, pues la seguimos leyendo en este siglo.

Decía Sylvia Plath que “el peor enemigo de la creatividad es dudar de una misma”, ojalá Mercedes, que es una de tantas, hubiera podido leer eso. Históricamente las mujeres artistas han pasado por caminos similares al de ella, y aún quedan sus contrapartes que siguen usando las mismas tácticas de ataque, pero hoy podemos hablar y nombrarlo como violencia de género, abuso, acoso, no sé si ayuda en algo, pero al menos podemos darle un nombre y encontrar lo que no tuvieron ellas en su tiempo, aliados, amigos, familia y respaldo.

¿Cuántas mujeres no han dudado de sí mismas por el comentario mal intencionado de otro u otra?, ¿cuántas mujeres exitosas no han preferido permanecer en las sombras por el miedo a ser exhibidas? La serie “Intimidad” refleja algo de esto. ¿Cuántas mujeres escritoras no decidieron acabar con su vida o cayeron en profundas depresiones?; sobre la mujer creativa y el atreverse a ser diferente les recomiendo el libro de Rosa Montero “El peligro de estar cuerda”. Si Mercedes o Sor Juana hubieran sido habitantes de esta época su vida hubiera sido de otra manera, estoy segurísima, pero ellas dudaron, por eso les advierto que es un ¡peligro! dudar de una misma, por la maledicencia de otros y otras.