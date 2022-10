La ceguera de la página en blanco: Josefina Vicens

La primera mujer en ganar el Premio Xavier Villaurrutia fue Josefina Vicens (Tabasco, 1911-1988) en 1958, con la novela “El libro vacío”, una obra hoy consagrada de la literatura mexicana que se mantuvo discreta y poco difundida, pero que gracias a la crítica literaria y, sobre todo, a los lectores vuelve a ser accesible a través de la Colección 21 para el 21 o en la reciente edición del Fondo de Cultura Económica en la que se encuentra también su otra novela “Los años falsos” (1982), con un exquisito prólogo de Aline Petterson desde el cual nos permite mirar la destreza y el talento de sus letras, así como de la complejidad de la existencia que subyace en su obra, en su época y en su vida misma.

Así como Juan Rulfo trascendió con una producción literaria breve, Josefina Vicens es un caso similar, sólo que a ella aún no se le ha dado el lugar justo y necesario que merece y que sus contemporáneos, incluido el mismo Rulfo, le reconocieron en su momento; como Octavio Paz que de “El libro vacío” dice: “Es admirable que con un tema como el de la “nada” (…) hayas podido escribir un libro tan vivo y tierno”.

Y es que en efecto, en él no sucede nada, bueno, nada más que presentarnos la imposibilidad de José García de escribir un libro, un hombre común y corriente de clase media que intenta inútilmente escribir y sólo se enfrenta día a día a la página en blanco, tan blanca que le ocasiona ser ciego y sordo a lo que le rodea, la cotidianeidad y la rutina no le permiten crear, pero paralelamente escribe un cuaderno sobre esa imposibilidad: “No, no puedo dejarle a Lorenzo este cuaderno inútil, esta nada”.

Su otra gran novela “Los años falsos” es una radiografía de la burocracia, la política, el compadrazgo, la corrupción y el machismo que caracterizan México. Esta obra muestra, como en la película “Renuncia por motivos de salud” (1976) de su faceta de guionista, un profundo análisis y conocimiento desde adentro del sistema político y burocrático aún vigente; esto se debe a su trayectoria laboral que inicia en su adolescencia como secretaria del jefe del Departamento Agrario hasta llegar al terreno sindical donde pudo conocer a fondo las necesidades del obrero y el trabajador hasta la forma de actuar de los líderes, jefes y políticos. No es menor que haya sido Secretaria de Acción Femenil de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse) y Oficial Mayor del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), sin duda todo eso nutrió su brillante narrativa.

En sus últimos años la ceguera inundó su vida y habitó con ella, demasiada luz, el vacío, el blanco total también la producen; se fue un día antes de cumplir 77, pero nos sigue diciendo: “Si el libro no tiene eso inefable, milagroso, que hace que una palabra común, oída mil veces, sorprenda y golpee; si cada página puede pasarse sin que la mano tiemble un poco… ¿qué es un libro?”.