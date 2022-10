En estos días de finados todos recordamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, sus fotografías en los altares remueven la memoria y los recuerdos asoman entre las velas, las flores, la comida y todo el ambiente que nos envuelve a vivos y muertos. Pero también en esos altares familiares hay de quienes casi no tenemos recuerdos, de los que sólo conservamos la foto y las historias que nuestros padres y abuelos nos han narrado.

Así es el caso mío con mis respectivos abuelos materno y paterno, pues en el primer caso nunca nos conocimos, y en el segundo murió cuando era muy pequeña, así que tengo apenas un atisbo en mi memoria de él.

Mi abuelo materno, Rosendo León llegó alguna vez al puerto de Progreso en uno de los barcos donde trabajaba como marino y conoció a mi hermosa abuela Hilda Contreras, la enamoró, se casaron, tuvieron dos hijas, pero después lo vieron en contadas ocasiones porque él siguió navegando por muchos otros puertos, hasta que un día, muy joven aún, tuvo un accidente, se cayó del barco y encontraron su cadáver días después.

Hace años que intento recrear esa historia, para no quedarme solo con la única fotografía color sepia que conserva mi madre, donde se encuentra de pie mirando y posando a la cámara, no sé si en ese momento sabría que sería la única imagen que tendríamos sus descendientes de él.

Lo que sí es seguro es que murió en el mar, de donde llegó y a donde pertenecía.

Mi abuelo paterno, José Quijano Canto, progreseño, de él conservo el recuerdo de los chocolates Carlos V que tenía en un cajón de su escritorio para darnos a escondidas a sus nietos, que somos muchos. Tengo presente el color caoba de ese escritorio donde había siempre muchos papeles y una máquina de escribir.

Con el paso de los años supe por don Romeo Frías Bobadilla que mi abuelo fue precursor, junto con otros progreseños, de la promulgación del Estatuto Jurídico en 1938 de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse) y fue también Gran Maestro de la Logia Francisco Morales Gollez No. 13, y que mantuvo una intensa lucha sindical y social que corre por las venas también nuestras.

Mi abuelo muere de un paro cardiaco durante su jornada de trabajo como vigilante del muelle de Progreso, la madrugada del día 30 para el 31 de diciembre, solo con el mar, hasta que llega su remplazo y lo encuentra ya muerto; también él falleció arropado por la brisa del mar de donde pertenece.

Ojalá algún día también pueda reconstruir su legado y su trayectoria porque no me cabe duda de que siempre actuó y trabajó por los demás. Sé muy poco de esos dos hombres que son pilares de mi familia y sus historias me ayudan a comprender mejor la propia; a los dos se los llevó el mar, por eso el mar siempre me los recuerda.