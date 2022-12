Cuando se acerca el fin de año es una práctica común hacer los recuentos de lo vivido y pasado durante ese periodo que expira; los programas de televisión inundan su programación con los acontecimientos más relevantes y en las redes sociales aparecen opciones para “revivir” tus recuerdos y momentos en un instante. Todo ese ejercicio que hoy la tecnología hace por nosotros, el de recordar, convierte nuestra capacidad de almacenarlos mucho más frágil.

En un artículo de Pelayo de las Heras, titulado “No recuerdo nada”, donde se analiza esto que superficialmente estoy comentado, afirma que “nuestros cerebros pierden rápidamente la habilidad para recordar al confiar cada vez más en la tecnología para retener la información”, lo que está basado en estudios de la neurociencia. Todo esto llama poderosamente la atención, porque es cierto, hoy acumulamos una cantidad desmedida de información, mensajes, fotos, videos, publicaciones, etc., y en esa avalancha de todo y nada perdemos lo verdaderamente esencial para convertirse en un recuerdo.

Si miramos atrás quienes tuvimos una infancia sin internet, tenemos recuerdos tan nítidos de esa etapa y de los cuales no tenemos una fotografía, ni nada que nos ayude a recordarlo; simplemente es el recuerdo, ese episodio está grabado como un reel de unos cuantos segundos o minutos, pero fielmente fijado porque perdura y ahí sigue. Y nosotros mismos, los de esa generación, hoy no podemos ni recordar lo que hicimos un día antes, la ropa que llevábamos puesta hace una semana o el nombre de alguien que recién conocimos, ahora recurrimos al celular para consultarlo, de alguna otra forma sabemos que ahí están, porque las redes sociales además así nos lo venden, nuestros recuerdos se los confiamos, nos los resguardan y por lo tanto dejamos de preocuparnos por ellos demasiado.

Hay varias películas y libros que retratan el Alzheimer, la enfermedad que destruye lentamente la memoria, que deja sin recuerdos, sin pasado, ni presente, y en todos ellos se muestra el abismo doloroso que es. Por eso, los científicos nos advierten desde ahora la importancia de no olvidar nuestros recuerdos, según ellos hoy “se desvanecen en un mundo empujado hacia la velocidad digital”, pero no todo está perdido, por eso recomiendan la pausa y la reflexión, porque “recordaremos mejor aquellos acontecimientos sobre los que hayamos podido reflexionar con calma que los que han formado parte de una rápida sucesión de hechos que nos impresionaron tan solo en un corto periodo de tiempo”.

Este último día del año no olvides resguardar tus mejores y más bellos recuerdos, vive el siguiente año dándole una pausa y tiempo a los momentos que valen la pena se graben en tu memoria y corazón, para que no los olvides nunca. El recuerdo en sí no es la foto, el video ni nada parecido, sino disfrutar con todos tus sentidos el momento, para después cerrar los ojos y revivirlo una y otra vez sin necesidad de nada, sólo tu poderosa memoria.

Que el 2023 traiga muchas oportunidades de vivir momentos lindos para recordar, que como decía Galeano en “El libro de los abrazos”: recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón.