Quise escribir algo esperanzador para las mujeres en este Día Internacional de la Mujer, porque he vivido en carne propia y he sido testigo de la violencia, el rencor y la furia de otras mujeres que, disfrazadas de empatía, aniquilan a otras mujeres abusando de su poder y desacreditándolas, silenciándolas o minimizándolas; por eso es muy difícil hablar de sororidad y redes de apoyo; no digo que no existan, sí existen, hay mujeres ejemplares que luchan, persisten y su apoyo es real hacia otras mujeres; al menos hoy quiero hablar de tres de ellas, aunque hay muchas más, y casi siempre hablamos de las del pasado, pero también hay que conversar sobre las de hoy, las mujeres de Yucatán del 8M.

María Eugenia Núñez Zapata: coordinadora de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy), de ella nadie me lo cuenta, viví de niña muy de cerca su lucha incansable por los derechos de las mujeres para ser independientes, salir de entornos de violencia y emanciparlas del machismo en aquella década de los 80 cuando el tema no estaba en la agenda de ningún político ni de nadie. Actualmente su legado se extiende de manera incuantificable, ni ella misma podría saberlo, porque ayudó a muchas mujeres que a su vez ayudaron a otras tantas, tengo probablemente gracias a ella y a mi madre que trabajaron juntas, tatuada la palabra “sororidad”, sin que esa niña que la miraba desde el asiento de copiloto de su auto supiera que existía, y con mis ojos de mujer que hoy la admiran y le agradecen que siga luchando y diciendo todo lo que nadie debe callar.

Rosa Cruz Pech: fundadora y directora de la organización estudiantil UADY Sin Acoso, sin duda es la mujer más joven que conozco que entrega cuerpo, mente y alma de manera desinteresada, justa y generosa a darle voz y seguridad a las mujeres de todas las edades, víctimas de violencia de cualquier tipo, pero además les brinda acompañamiento de principio a fin; su labor como activista y defensora de los derechos humanos es ejemplar, y ella misma ha vivido también lo que es ser violentada por esas mujeres que desde el poder amedrentan. Rosa es y ha sido una luciérnaga en la noche más oscura para muchas mujeres, pero además tiene el don de hacernos sentir que no estamos solas, que podemos también convertir el dolor y las injusticias en luz para otras, sin apagarnos entre nosotras mismas.

Nancy Walker: fundadora del Grupo Indignación, miembro del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de la oficina de la ONU Mujeres México, entre otras agrupaciones. No la conozco personalmente, me encantaría, pero escucharla en el documental “Yucatán: 8 años de impunidad” que pueden encontrar en https://yucatanfeminicida.org/ fue suficiente para admirarla; ahora justo recibirá el reconocimiento “Consuelo Zavala Castillo” que otorga el Congreso del Estado. Más que merecido, ojalá y ese reconocimiento incluya un apoyo real y seguimiento a su lucha y su trabajo, porque eso repercutirá en beneficio de todas, ya que “Nadie es libre hasta que todas y todos somos libres” (Fannie Lou Hamen).