Veinte años después de la muerte de su tía Tita, Beatriz Río descubre en la caja de recuerdos que ella le heredó una serie de cartas de amor que no sólo la sorprendieron, sino la motivaron a investigar y develar el secreto mejor guardado de su tía, que jamás reveló a nadie en vida.

Fueron cinco años de correspondencia entre Tita y Carlos, ella jamás salió de México ni él de España, pero mantuvieron la esperanza intacta por ese tiempo de que por algún azar del destino pudieran coincidir físicamente. No sucedió, pero en 1952, año en que inician el envío de cartas, el tiempo, la distancia y el amor tenían otros significados.

Si hoy nos desesperamos por no recibir una respuesta en pocos minutos de haber enviado un mensaje, o peor aún, de ver que se leyó y no nos respondieron, imaginemos el tiempo que se debía esperar para recibir una respuesta de una carta enviada hasta España; eran meses de paciente espera, y si estas cartas eran de amor, percibamos aún más la impaciencia de los amantes por tener respuesta. Era una época en que el amor podía ser a distancia y demostrarse sólo en papel y tinta.

La curiosidad y tenacidad de Beatriz por develar el secreto de este amor y qué sucedió después de la última carta, la llevó no únicamente a seguir el hilo conductor que mueve toda esta historia y que al final la condujo a descubrir una trama que revela no sólo mucho de su tía y de ella misma, sino del papel de las mujeres de los años cincuenta y los estereotipos que hasta hoy creemos haber dejado atrás y no es así. Creeríamos que el final feliz de una historia de amor por correspondencia terminaría en un emotivo casamiento, pero éste no es el caso.

Tita nunca se casó, fue la tía soltera que decidió no hacerlo, y aunque la mala costumbre sea juzgar y pensar que una mujer soltera es infeliz, la historia de Tita de hace más de 60 años nos muestra que, aún con todos esos prejuicios, ella fue una mujer esplendorosamente alegre y feliz.

Pero hoy todavía seguimos arrastrando las falsas ideas de que las mujeres solteras o divorciadas están desesperadas detrás de la búsqueda de un hombre, y por supuesto que no es así.

Para dar a conocer esta extraordinaria historia Beatriz Río la convirtió en novela, tejiendo la realidad con la ficción e incluso incluyendo íntegras algunas de las cartas que podrán leer en el libro “La mujer en el espejo” (Kóokay Ediciones). La autora nos adentra en su periplo por indagar acerca de este amor inconcluso y, con su pluma y talento, nos abre la caja de recuerdos y el corazón de Tita y de muchas mujeres que vivieron el amor sólo a través de las caricias de papel.

A 60 años de haberse escrito la última carta entre Tita y Carlos, Beatriz tuvo la delicadeza para indagar y acertadamente decidir que una historia como ésta no podía quedarse más años guardada en la caja de recuerdos. Ahora está entre las páginas de este libro.