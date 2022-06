Durante 48 semanas consecutivas escribí esta columna que se publica cada viernes. Está que lees es la número 49 y se publica ahora después de un par de semanas de espera, ya que como muchas personas que seguramente conoces, di positivo y estuve imposibilitado para escribir durante algunos días.

Todo comenzó con una idea, hace ya casi un año. Publicaron un cartel para un festival de música en Guadalajara. Estábamos aún en semáforo rojo, por lo que el simple hecho de pensar en ir a un concierto con decenas de miles de personas estaba lejos de ser una apuesta segura, sin embargo, la presencia en el cartel de dos de mis bandas favoritas y, sobre todo, las ganas que tenía de nuevamente vivir esa experiencia musical colectiva, me llevó a comprar los boletos.

Así que mi apuesta terminó pagando, el semáforo cambió a verde, las puertas para conciertos y festivales se abrieron y yo me pude escapar unos días, con algunos buenos amigos, a Guadalajara.

El festival duró dos días y era evidente de solo verles la cara, que los más de 50 mil asistentes que estuvimos cada día nos sentíamos felices de estar ahí, de poder vivir esa experiencia tribal y recuperar un poco de las cosas fantásticas que la vida tiene para ofrecernos.

Como podrás imaginar, durante ese par de días fui feliz. Conocí y abracé a perfectos desconocidos solo por la afortunada coincidencia de compartir la misma aventura. Los conciertos fueron increíblemente emotivos.

Me quedé un par de días más para caminar las calles de Guadalajara y justo el día en que regresé a casa, apareció el primer síntoma. Yo ya sabía que era un riesgo latente.

No pretendo aleccionar a nadie con relación a temas médicos. Mucho menos después de contarte de las decisiones que tomé. Yo he tratado de cuidarme y proteger a quienes están a mi alrededor desde antes incluso de que llegara el primer cierre pandémico en 2020. Me he puesto las vacunas a las que he tenido acceso y me siento confiado de decirte que -en mi experiencia-, cuidarme y vacunarme me han venido bien. Sin embargo, no dejo de pensar en algo que me inquieta y que es a final de cuentas lo que te quiero compartir: la vida está allá afuera.

Existen sesgos de conducta con los que vamos cargando durante toda la vida -y que no son únicamente derivados de la pandemia-. Estos que nos llevan a anquilosarnos en algún lugar en el que nos sentimos seguros al que algunos llaman también zona de confort.

La vida está allá afuera. En más de un sentido, este es un recordatorio que nos deberíamos hacer siempre. Perseguir nuevos retos, conocer nuevos lugares y personas, esforzarnos para llegar a donde antes no habíamos llegado. Expandir nuestra experiencia de estar vivos.

¿Deberíamos de seguir cuidándonos? Sin duda. Cada quien debe decidir lo que es mejor para su propia vida. Cada viaje tiene sus riesgos. Cada quien sus circunstancias.

La mente, el espíritu y el cuerpo. Se alinean con una sola fuerza motora: la vida. Y hay que contestar su llamado y salir a buscarla, a dónde sea que nuestro llamado nos lleve. No me refiero únicamente a geografía, sino al sentido más amplio y puro de la existencia.

La vida está allá afuera y hay que ir por ella.