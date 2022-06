Hace un par de días me enfrenté al cansancio acumulado de intensos días de trabajo. Eran como las 10 de la noche y mi cuerpo reclamaba cama, pero la mente sabía que no había forma. Si me hubiera acostado, estoy seguro de que me hubiera quedado dormido y no podía permitirme ese lujo, ya que en las primeras horas de la madrugada estaría disponible el último episodio de la nueva serie de Star Wars: “Obi Wan Kenobi”.

Entiendo que es algo muy ñoño, tener mi edad y mantener intacto el apego a una serie de cuentos de ciencia ficción, pero también asumo mi desvergüenza para compartirlo abiertamente; sí, yo soy de esa clase de teto que aún se emociona con las historias de una galaxia muy, muy lejana.

Cuando terminé de ver el último episodio el cansancio había desaparecido, la adrenalina había tomado el control de mi cuerpo y me enfrenté ahora a estar acostado en la oscuridad de la noche sin poder conciliar el sueño, pensando en qué es lo que me motivaba a pasar esos desfiguros, impensables para alguien que se jacta de ser un adulto funcional.

Creo que tiene que ver con la nostalgia. En este caso en concreto, con la nostalgia de lo que para mí simboliza la saga y los recuerdos con los que cargo desde la infancia a los que -por cierto-, ya les he dedicado una columna anteriormente.

Creo que la nostalgia es poderosa, aunque también puede ser muy peligrosa.

Tendemos a recordar nuestras experiencias -buenas o malas- bajo el multicolor lente de la nostalgia, que tiende a tergiversar la realidad de lo ocurrido. La nostalgia implica emoción, se nutre de la subjetividad de lo que pudimos haber sentido y nos orilla a establecer como verdaderos escenarios que muy probablemente fueron diferentes en la realidad.

Este es un reto al que nos hemos enfrentado desde hace muchísimos años. El motivo es el mismo por el que en todas las generaciones prevalece la idea de que todo tiempo pasado fue mejor.

La distorsión de la realidad vinculada al apego de la nostalgia nos puede llevar a idealizar algunas cosas que podrían marcar -y no para bien- nuestras decisiones futuras; ya sean relaciones fallidas, trabajos concluidos, lugares o personas que visitamos fugazmente, libros, canciones, platillos o cualquier cosa que tuvo un impacto en nuestra forma de sentir.

¿Acaso Star Wars tiene el valor narrativo, histórico, filosófico que yo me enterco en asignarle? Seguramente no.

Pero la emoción que me genera viene justamente de la nostalgia que siento por mis experiencias y sentimientos del pasado con los que tengo un vínculo que racionalmente me cuesta justificar.

El peso de la nostalgia está vinculado a nuestra naturaleza humana, a nuestra necesidad de sentir, a nuestra interminable búsqueda de la felicidad. El peso de la nostalgia puede superar al de la razón y llevarnos a tomar decisiones tan absurdas como erróneas.

La nostalgia es ineludible. El reto para el que nadie es inmune. Y yo te pregunto; ¿qué tanto peso tiene en tu vida?