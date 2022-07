Cuando llegué a vivir a Mérida, era apenas un niño. No pasó mucho tiempo para que me surgiera una relación de amor con la costa yucateca. Amor que hasta la fecha se mantiene intacto, aun si mis visitas son cada vez menos frecuentes.

Para mí la playa olía a libertad y aventura. Más aún considerando que era un amor que compartía con mi padre. Uno de los mejores recuerdos que conservo de aquellos tiempos son nuestros días de pesca. Salíamos muy temprano, en una lancha pequeñita, y pasábamos horas bajo el sol pescando lo que íbamos a comer durante todo el verano.

Largas horas en un espacio que no ofrecía más que el sonido de la brisa y las olas, que nos permitía pasar el tiempo entre chistes, juegos, canciones y principalmente charlando.

Platicábamos mucho y de temas a veces superfluos, aunque más frecuentemente que no, de temas profundos y complejos. Mi padre era del tipo de persona que analizaba todo y se anticipaba a todo. En aquellas nuestras primeras salidas a pescar se la pasaba dándome instrucciones de qué hacer en caso de que ocurra tal o cual escenario. Buscando siempre que yo estuviera listo y alerta ante cualquier eventualidad.

En una ocasión, me habló de qué hacer en caso de naufragio. Si la lancha se hunde y me quedaba flotando en el mar, lejos de la orilla. La clave consistía en mantener la calma e identificar en dónde estábamos y en qué dirección se encontraba la costa. Y era en ese punto donde la cosa tomaba un sentido distinto que requería de estrategia.

-“Hay que aprender a usar la corriente a tu favor, habrá momentos en los que la corriente marina te permita nadar y acercarte a la costa, pero hay momentos en los que tendrás que dejar que sea la marea la que te lleve, flotar y permitirle tomar el control. No hay que pelear con la marea, no desgastes tu energía en ello, porque no le vas a ganar”.-

La ruta hacia la costa -yo imaginaba- sería de avanzar y retroceder muchas veces, hasta alcanzarla.

¿Por qué me pongo hoy a desempolvar estos recuerdos y consejos marítimos?

Porque justo estoy en una etapa de mi vida en la que siento que justamente estoy flotando lejos de la costa. Batallando por encontrar el objetivo. Entre corrientes y marejadas que por momentos me obligan a nadar con todas mis fuerzas hacia la orilla, pero también otros en los que simplemente hay que ceder y dejar que sea la vida la que me muestre el mejor camino por tomar. Sin pelearme con la realidad que me rodea. Tratando de conservar la energía. Fluyendo, sin ir contracorriente.

A veces la vida es así. Nos presenta situaciones impensables en las que tenemos que reaccionar y decidir. Es entonces donde los recuerdos, los aprendizajes del pasado aparecen y nos sirven de brújula. Todas esas voces regresan para servirnos de guía.

Sin saberlo y sin planearlo escucho la voz de mi padre dándome las instrucciones necesarias. Igual que un faro lejano cuya luz me llama desde la orilla.

Los pequeños regalos de la memoria.