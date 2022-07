Hoy tengo que confesarte algo. Estoy agobiado del bombardeo constante que recibo de todas partes, con un mensaje que estoy seguro también tú has encontrado en más de una ocasión: “Vinimos al mundo a ser felices”.

Es un bonito mensaje, ¿no? La cosa es que el que sea bonito y suene bien, no quiere decir que sea verdad. Todas estas ideas que abundan acerca de la felicidad me generan conflicto y entiendo que tal vez sea un asunto mío, de mi locura o mis manías para desmenuzar los mensajes y buscarle a todo un trasfondo, pero me parece que esta sobrevaloración de la felicidad nos hace más mal que bien.

Muchas personas hablan de la felicidad como si fuera una obligación de vida. De no alcanzarla estás malviviendo, desperdiciando el poco tiempo que tenemos para estar vivos. Estamos rodeados de estímulos de comunicación que nos exponen constantemente a ver, leer y escuchar lo que hacen todas las personas a nuestro alrededor. Un interminable hilo de historias que los demás hacen mientras uno está simplemente existiendo. La vida y su valor se asume entonces en relación con las experiencias que vamos recolectando en el camino, si no estás acumulando experiencias, viviendo la vida al máximo, no estás siendo feliz y esa parecería ser nuestra obligación. En marketing se utiliza el término FOMO (Fear of Missing Out) para explotar esta emoción en las personas. Se refiere a la vulnerabilidad a la que nos expone esta línea de pensamiento, porque el resultado de ese análisis siempre será negativo y tendremos una emoción negativa acerca de nuestra propia vida y cómo la estamos desperdiciando no sintiéndonos felices, porque siempre nos estamos perdiendo de hacer, tener o experimentar algo.

No vinimos a ser felices, es más, podría argumentar que en la mayor parte del tiempo de nuestra vida no estamos experimentando felicidad. Y está bien. No soy un amargado despotricando en contra de la felicidad (aunque lo parezca), a mí me encanta sentirme feliz, mi punto va en torno a que la felicidad no es una posesión, no es una virtud, no es una decisión. Nadie puede decidir ser feliz, de la misma manera en la que nadie puede decidir sentir frío, dolor, miedo o hambre. La felicidad no es como un sombrero colgado en el clóset para que decidas qué día usarlo y qué día no. Lo mismo podría decirse de la tristeza. Habrá días en los que hagas cosas, te ocurran cosas, que te hagan feliz, así como otros días en los que te darán tristeza.

Si bien, la felicidad no es como una televisión que puedes encender cuando quieras, sí se puede tomar un rol activo en su búsqueda, esa sí es una decisión que podemos tomar: qué acciones seguir para buscar ser felices. Ese es el camino que podemos elegir para lograr las condiciones de nuestra felicidad. ¿Cuáles son? Eso depende de cada uno y el sentido que le dé a su propia vida.

Más allá de vivir felices, me gusta pensar en la idea de vivir con sentido. Encontrar el propósito y el significado profundo de nuestra existencia, esa es la búsqueda, esa es la tarea. La felicidad es parte de la vida, pero no es la vida.