Pobres de los optimistas, están todos locos. Existe un vínculo innegable entre el amor y la esperanza. Aún si la esperanza por sí misma suele traernos ciertas desventajas, que tienen que ver con la generación de expectativas. Amar es un juego de optimistas. Amar a alguien es abrazarse al optimismo y la esperanza, por eso muchas veces termina en el derrumbe de las expectativas y el inconfundible olor a fracaso de la decepción. Amar requiere una carga casi ingenua de optimismo, por eso los optimistas tienden a ser quienes más decepciones acumulan.

Ahí radica uno de los más grandes peligros del amor, que se basa en esperanza y no en certeza. El amor suele ser impredecible, como las personas. Porque afrontémoslo, todos estamos locos.

No me refiero al tipo de locura clínica que deriva en una detención en un hospital psiquiátrico, sino a la locura de la personalidad, a la complejidad de nuestras conductas, al acumulado de todos nuestros traumas, manías, inseguridades, adicciones, secretos, carencias y perversiones. En este sentido no existen dos locuras iguales, pero tampoco hay para nadie, ni para ti que estás leyendo esto, ni para mí que lo estoy escribiendo, ni para nadie existe una forma de evitar saberse un caso extraño, especial, tan diferente a los demás, descubrirnos como alguien con cierta locura. Existen quienes ven esto con vergüenza y lo ocultan, tratan de alejar la idea -esfuerzo infructuoso- de su mente y existimos otros que, por el contrario, le tomamos cariño e incluso orgullo a cargar con la bandera de nuestra locura personal.

Sí, todos estamos un poco locos. Yo lo estoy desde luego, y podría decir que he amado profundamente (con locura dirían algunos) a otras personas que -ahora lo sé- también contaban con una dosis de locura peculiar. ¿Qué es al final el amor, sino la convicción de acoplar nuestras locuras de manera en la que puedan coexistir, complementándose en sinérgica armonía?

Yo recuerdo a un amigo que tenía en la escuela que era insufrible, un patán en toda la extensión de la palabra, de quien pensaba: ¿cómo le harán sus papás para quererlo? Porque evidentemente se darán cuenta de su locura… ¿no? La respuesta es sí. De la misma manera en la que los míos habrán descubierto la mía y los tuyos la tuya, porque repito, todos estamos locos y para todos es evidente. Tus amigos, tus padres, tus colegas, tus parejas y ex parejas (sobre todo tus ex parejas, créeme), saben de tu locura, en muchos casos, la entienden mucho mejor que tú.

Todos estamos locos y buscamos el amor, vamos por la vida con un imán en el pecho que nos lleva a conectar con otras personas. Ya lo decía Jaime Sabines: “Los amorosos son locos, sólo locos, sin Dios y sin diablo”.

Entonces, si todos estamos locos y no existen certezas, ¿por qué seguimos insistiendo en el amor? Porque detrás de nuestra imagen, de la personalidad que proyectamos, las cosas que decimos, la construcción de nuestras conductas, detrás de toda esa fachada, en el fondo nos sabemos vulnerables. Necesitamos de la compañía y el afecto de otros. Deseamos encontrar el vínculo con esa persona que nos entienda, que entienda nuestra locura y se abrace de ella a pesar de todos los riesgos y peligros, a pesar de la incertidumbre, a pesar de lo improbable.

Sabines tenía razón; somos locos, solo locos, unos locos optimistas.