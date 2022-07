¿Cuál es tu mayor miedo? Date un minuto para pensar en la respuesta, seguramente llegará a ti muy rápido. Hace unos días platicaba con alguien que me hizo esa misma pregunta. Rápidamente encontré una respuesta, sin embargo, al pasar los siguientes días, esa contestación comenzó a cambiar. Así funciona la mente, la idea germina en el subconsciente y se va transformando en nuevos pensamientos y descubrimientos.

Hubo una época en mi vida en la que viví sin miedos. Es decir, evidentemente había algún miedo aquí o allá, pero no miedos fundamentales, de esos que te paralizan o te hacen dudar de tu propia vida o tu valor. Con el paso de los años, tras el camino recorrido, las cicatrices permanentes, los miedos fueron tomando una nueva dimensión en mi tablero de vida. Conforme el tiempo pasa y se agota he logrado identificar cuál es en realidad el mayor miedo en mi vida: equivocarme.

No me refiero a una equivocación en el sentido más simple de la palabra. Evidentemente me equivoco y mucho todos los días. No es propiamente la equivocación o el fracaso lo que me da miedo. De hecho, mi vida entera ha estado rodeada de fracasos -con algunos éxitos aquí y allá-. Fracasar es parte de la vida y sé que en mi camino seguiré sumando aciertos y errores. Pero mi miedo es a equivocarme en las decisiones trascendentes. Las que definen tu destino; Abandonar un proyecto antes de tiempo, dejar ir a esa mujer que te trae loco, no apostar toda tu emoción y tiempo en esa nueva idea, quedarte más de lo necesario en cualquier lugar o situación.

Sucede que cuando llegan esas preguntas trascendentes, cuando enfrentamos esas decisiones que marcarán el resto de tu vida en un sentido o en otro, es muy fácil equivocarse. Dejar que las emociones del momento nos rebasen y nos confundan con falsas promesas de realidad. Porque ya después, con la distancia y tiempo a tu favor, es muy fácil identificar que la respuesta en realidad era muy simple. Que el camino que debías elegir estaba muy claro.

-¡Qué pendejo! ¿Cómo no lo vi?-

Pero las cosas no son tan fáciles, ni tan obvias; en el momento de la verdad, cuando estás en el centro de esa hoguera que arde de emoción y miedo, las cosas nunca están tan claras.

Mi mayor miedo es equivocarme. Es dejarme confundir por las llamas que me seducen. Es hacerle caso al instinto cuando en realidad debería ignorarlo, o al revés. La vida es un interminable camino lleno de puertas, la clave está en saber elegir las correctas.

Mi miedo no es al escarnio, ni a los raspones de la caída. No le temo a salir lastimado, ni al costo o al tiempo. Ya he recorrido el camino al infierno varias veces como para saber que de algún modo siempre existe un pasaje de regreso. Pero no quiero equivocarme. No otra vez. Porque siento que el mayor punto de inflexión se aproxima y esta vez, espero no equivocarme.