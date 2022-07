Tutorial para no saber qué pedo

“Hola, soy Sergio y no sé qué pedo…”. “Hola, Sergio…”. Así me imagino que comenzarían las reuniones del grupo de autoayuda para personas que no saben qué pedo. Que es por sí misma una imagen absurda y sin sentido porque lamentablemente no existe tal grupo, aunque tal vez debería. Porque estoy seguro de que existen muchas personas que no saben qué pedo, como yo.

No sé en realidad cuántos somos, ya que no es común admitirlo abiertamente; existe una connotación negativa con el término. No saber qué pedo es no tenerlo claro todo. No tener las respuestas a todas las preguntas, un plano final con la ruta a seguir. Es descubrir que la vida transita más sobre la calle del caos de lo inesperado que sobre la banqueta de las certezas.

Podríamos ser muchos, pero, ¿quién en su sano juicio se atrevería a afirmar tal cosa? Cuando pareciera que a nuestro alrededor todos cuentan con las respuestas correctas, una vida que marcha sobre ruedas, de acuerdo al plan, sin desviaciones. ¿Podría ser más una cuestión de apariencia que de realidad? Tal vez, pero yo no soy quién para comprobarlo y en su caso, tampoco es lo importante. Habrá para quien no existan ya preguntas fundamentales por resolver y habrá para quien la vida sea una búsqueda permanente de respuestas. No creo que exista una sola manera de enfrentar la vida, cada quien lo hará de acuerdo a sus circunstancias y realidad.

Escribo para compartirte la falta de vergüenza que siento por no saber qué pedo con la vida. Y en caso de que entre quienes lean esto haya más personas como yo, les comparto el tutorial que sigo para no saber qué pedo y, aún así, intentar vivir una vida con sentido: mantener viva la curiosidad por las cosas; no temerle al ridículo; perseguir sueños y permitirme cambiar de sueños de vez en cuando; cumplir procesos aún sin saber a donde me van a llevar; vivir sin certezas; navegar con libertad; sin miedo; ser capaz de enamorarme como niño, una y otra vez, así termine invariablemente en naufragio; escribir y hablar de temas que me ayuden a derrumbar las paredes a mi alrededor; atreverme a intentar cosas nuevas, seguir rutas desconocidas y romper el papel para dibujar un nuevo mapa, una o mil veces.

No sé bien qué pedo y me siento orgulloso de todos los raspones, cicatrices y moretones. Las arrugas y heridas aún abiertas. Me siento orgulloso de intentarlo otra vez. No sé medir mi vida en términos de pasado. No puedo ponerle una calificación a mi historia y me purgan las etiquetas. Más que buscar definir lo que he sido hasta hoy, me atraen las infinitas posibilidades de futuro. Me entusiasma la idea de saberme capaz de salir al mundo sin temor al fracaso y sin esconderme del tiempo. Plantarle la cara al destino, sin miedo al golpe. Seducido por la idea de nuevamente descubrirlo todo. Al final, no saber qué pedo no es tanto una desventaja. Si acaso es una forma diferente y divertida de enfrentar la vida.

Sé que hablo mucho de mí y puede ser chocante, pero no es cuestión de ego o de pretender decirte cómo vivir. Cada quien sabrá lo que dice su propio tutorial. Hoy solo quería decirte, querido lector: “Hola, soy Sergio y no sé bien qué pedo. Y así está bien”.