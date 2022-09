La Mayor, Mi Mayor, Fa Sostenido…

Así comienzan los primeros acordes de “In My Life”, que es una de mis canciones favoritas de John Lennon. Esos acordes resuenan en mi mente mientras trato de encontrarle respuesta a una pregunta simple y a la vez complicada de responder: ¿Qué es lo que atesoras?

En el recuento de las cosas que al cerrar los ojos encuentro a mí alrededor, las cosas que atesoro realmente, las que tienen un significado. No son cosas, son personas.

Es mi madre que me enseñó lo que es el amor incondicional, quien tuvo a bien un día compartir conmigo el descubrimiento del sentido de su vida y me llevó a mí desde ese día a pensar en el mío.

Es mi padre que ha sido el ejemplo más constante de congruencia y vida; de hacer y vivirlo todo con y por amor, quien me invitó siempre a tratar cada día a ser una mejor persona. Qué me inspira a seguir mi propio camino, sin importar lo poco común que pueda ser. Quien me enseñó del poder de la palabra, pero, sobre todo, de la verdad.

Son mis hermanas, que han sido espejo, cómplice y tapadera. Recordatorio y extensión de pertenencia, de ser, con quienes he compartido en paralelo mis mayores alegrías y mis más grandes tristezas. Mis sobrinos, que me enseñaron a descubrir en mí una persona que nunca sospeché que podía llegar a ser.

Son mis amigos, los que están y los que ya no están también. Los que dejaron huella y los que son tribu, los nuevos y los desaparecidos, los que me entienden con mi forma tan bizarra de ser y, sobre todo, a los que no me entienden y aun así me abrazan, porque entienden que parte de la amistad no es entenderlo todo, sino estar para todo.

Son las mujeres que me han compartido su amor, que me lo prestaron al menos por un rato. Las que llegaron y lo siguen haciendo, las que se fueron y se llevaron para siempre una parte de mí; de lo que soy, mi esencia, mi amor, mis hojas llenas de palabras. Las que marcaron mi piel y mi vida. Que dejaron cicatriz, que me hicieron una mejor persona, que me han permitido entender que aun no sabiendo jugar al amor, se puede ganar. Que cuando uno ama plenamente gana siempre, aunque pierda, porque de cualquier forma el tiempo no alcanza nunca para amar lo que uno quiere.

Atesoro la conexión, la coincidencia, la trascendencia.

Atesoro la capacidad de descubrirnos. De crear vínculos con vida propia, que se transforman y crecen a través del tiempo, a pesar de la distancia.

“In My Life… I love them all”.

La Mayor, Mi Mayor, Fa Sostenido…