“Somos nuestros recuerdos”, pude leer en letras de un rojo viejo que palidecía sobre una barda en el centro de la Ciudad de México. “Sabiduría callejera”, pensé. No es fácil explicar lo que somos, sino a través de nuestros recuerdos.

Existen muchas corrientes de pensamiento que buscan descifrar los secretos del alma. Esa que es en parte magia indescriptible y diferenciador único de nuestra individualidad. Al alma se le atribuyen todas nuestras virtudes y los defectos que poseemos. Nuestras acciones, nuestra huella en el mundo no es más que un reflejo de ella, que es la esencia misma de nuestra vida y, sin embargo, un misterio se mantiene: ¿en dónde está ubicada?

Más allá de las creencias religiosas de cada quien, o la ausencia de las mismas, parece ser que existen muchas similitudes en la manera en la que los humanos concebimos la idea del alma vinculada a nuestras vidas. Existen por supuesto diferencias no solamente acerca de su origen, sino también de su destino.

Lo que para algunos resulta en la idea de que el alma trasciende nuestra existencia y la extiende a través de la reencarnación, ya sea en otros tiempos, otras personas o incluso otros seres vivos, para otra gran parte de la humanidad puede derivar en la idea paradisíaca de una vida eterna e incorpórea.

En cualquier caso, existe cierta tendencia de los humanos a creer en algo más allá de la muerte, un escenario imposible de comprobar y que de alguna manera nos puede dar a todos la esperanza de tener una manera de enfrentar la muerte que sea distinta a la idea de la ausencia absoluta: la nada. Dónde ya no existe ni el alma ni las emociones ni los recuerdos.

Hablo de recuerdos porque, si intentara describirte lo que es mi alma, tendría que incluir en el centro el acumulado de todas mis experiencias: mis mayores alegrías, mis emociones más intensas, mis dolores, mis pequeñas tragedias, el amor que he sentido por quienes me rodean. Ahí está mi alma. Con todos mis recuerdos que se archivan y se mantienen vivos en pequeños impulsos eléctricos corriendo a través de mis redes neuronales. Ahí existe la conciencia de todo lo que he vivido, hasta el día en que esos impulsos se suspendan, que mis redes neuronales se rompan, que mi vida termine y los recuerdos se borren para siempre. No es creencia, es realidad. Esta es la única certeza que tenemos acerca de la muerte.

¿Qué pasará entonces con mi alma, huérfana de mis recuerdos? Nadie lo sabe. Cuando no existen certezas, cualquier respuesta parece ser tan inverosímil como posible. Ante la incertidumbre, todos elegimos creer en algo, o habrá quien decida no creer en nada. Y aquí no hay respuestas incorrectas.

Yo, por mi parte, te diré que hace unos días, detrás de lo hermoso y absurdo de los festejos del Día de Muertos, encontré consuelo en la idea de conectar con lo desconocido. En saber viva y activa la conexión con quienes ya no están más aquí. En pensar que este cuerpo en el que habito es más que un simple vehículo para la conciencia. Más que una maleta de recuerdos. Más que una fracción ínfima del tiempo.

No tengo respuestas, no tengo certezas. Eventualmente llegará el día en que me alcance la muerte y las obtenga, aunque para entonces sea demasiado tarde para compartirlas.