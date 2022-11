La semana pasada le instalé a mi mamá Disney+, la plataforma de streaming que no solamente tiene series y películas nuevas, sino todo su catálogo histórico, por lo que te puedes encontrar cualquiera de las películas que le dieron fama en todo el mundo y todos los idiomas.

Días después, me contó que estuvo viendo algunas de esas películas que probablemente vimos juntos hace cuarenta años y cómo la experiencia al verla ahora es totalmente distinta.

Distinta, desde luego, bajo la perspectiva del tiempo actual. Por supuesto que hay un contexto lógico que también tiene que ver con que son películas infantiles y, en muchos casos, fueron producidas hace más de 70 años. Aun así, no deja de ser cierto que las experiencias que vivimos a lo largo de la vida cambien tanto dependiendo del contexto de realidad que vivimos al hacerlo; especialmente nos ocurre con el arte, ya sea a través de la música, la literatura, el cine o cualquier otro tipo de expresión artística.

La experiencia de lo que vivimos es solo un reflejo de lo que es nuestra realidad en un momento determinado. Por eso es imposible recrear la misma experiencia de una u otra manera. Los recuerdos que tenemos de personas, lugares y cosas están más vinculadas a la experiencia que vivimos en ese momento que al objeto en sí mismo. Alguna vez me reencontré con alguien con quien había compartido algo especial en el pasado, solamente para descubrir que eso que yo veía en ella no existía más, o al menos no para mí. No quiere decir que el cariño cambie o que los recuerdos no le hagan justicia al pasado, simplemente lo que antes era, ahora ya no es más.

Si has tenido oportunidad de visitar nuevamente una ciudad que se robó tu corazón años atrás, probablemente hayas tenido una experiencia similar, el lugar, los colores, el ambiente, las construcciones, todas cambian al punto de ser casi irreconocibles.

Tú cambias, los lugares se transforman, las personas que están contigo cambian. Los reencuentros tienden a ser, tal vez no agridulces, sino más bien distintos. El descubrimiento de nuevas experiencias con un entorno diferente. Sin embargo, si bien es cierto que los lugares y las personas cambian, nuestra experiencia con el arte es distinta.

El arte es un espejo de lo que tú eres. De tu realidad actual. De la acumulación de emociones que cargas y con las que vives. Ahí radica su magia y su universalidad. La experiencia cambia con cada encuentro, el arte en sí no. Las canciones, las pinturas, los libros, las películas, son las mismas, aunque te otorguen una experiencia distinta el único que cambió fuiste tú.

El arte en cualquiera de sus formas es la expresión permanente e inamovible de un mensaje que funge como guía para contrastar el impacto que tiene en tu interior en un momento determinado, para reflejar las muchas formas en las que tú y tu realidad cambian con cada nueva experiencia.

Las emociones que nos provoca cualquier encuentro con el arte nos siguen como una sombra a cada paso que damos, cambiando de forma permanentemente, adaptándose a cada momento, reflejando lo que somos a lo largo del camino de la vida.