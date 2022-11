¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Dilema sin respuesta que se repite una y otra vez, de generación en generación. Sin embargo, aquí me tienes planteándolo una vez más por dos motivos: Uno, porque me sirve de ejemplo y, dos, porque hoy te voy a dar la respuesta correcta a este dilema.

Desde hace muchos años se dice y se repite por todo el país, que Mérida es la mejor ciudad para vivir de todo México. No soy quién para decir si es verdad o no, por dos motivos muy simples; el primero es que hay muchas ciudades del país que no conozco. Y el segundo, que vivo en esta ciudad desde hace muchos años y francamente me encanta. Hay un sesgo insalvable por mi amor a esta urbe.

Alrededor de esa afirmación, comenzaron a sumarse algunas otras, como que es la ciudad más segura del país o con mayor desarrollo económico y algunas otras aseveraciones más dudosas. Súmenle a esto las dificultades reales que se viven en otras ciudades del país y no nos sorprende que lleguen a vivir a Mérida miles de personas cada año. La ciudad pues, crece. Crece en población, crece en tamaño y crece en la riqueza multicultural de los que la habitamos.

No tardaron los iluminados en descubrir aquí una oportunidad de oro para hacer mucho dinero y comenzaron a desarrollarse proyectos inmobiliarios, para todo tipo de mercado. El aparente éxito de todos estos proyectos atrajo más proyectos similares al punto de caer en una realidad actual en la que parecería haber una sobre oferta inmobiliaria que algunos califican como riesgosa. Hoy es casi imposible levantar una piedra sin encontrar debajo una oferta de lotes de “inversión”, o desarrollos cerca de: el mar, las ruinas, los centros comerciales o cualquier atractivo que sirva de gancho publicitario.

Todo este crecimiento y la bonanza para quienes invierten en estos proyectos está muy bien, pero cuando estoy atorado en el tráfico en cualquier avenida de la ciudad, haciendo un trayecto de 30 minutos que antes era de 10, me pregunto: ¿dónde esta la planeación del Gobierno para el crecimiento de la ciudad?, ¿el plan de movilidad?, ¿las mejoras al transporte público?

No tengo idea, pero no me sorprendería saber que está es la ciudad con mayor número de automóviles por habitante del país. El transporte público es ineficiente por decir lo menos y el tráfico es un auténtico caos.

Hoy la solución del Gobierno es solo una y no funciona; en cualquier embotellamiento que encuentres, descubrirás a un pobre oficial intentando (es un decir) controlar el tráfico de una glorieta o semáforo. Les digo pobres, no por los sueldos que reciben, sino porque los mandan a una batalla perdida; bajo el sol, entre los coches, recibiendo mentadas de madre de quienes ya perdieron la paciencia.

Cada vez que estoy en un embotellamiento, no puedo sino preguntarme: ¿pusieron al policía porque había embotellamiento… o se hizo el embotellamiento porque pusieron al policía?, ¿el huevo o la gallina?

Tú me dirás (y con razón): no importa, esa no puede ser la solución real a este problema y ese dilema es justamente el que las autoridades no quieren o pueden resolver.

Mientras el tráfico se atora y los nuevos permisos de construir fluyen. La ciudad en teoría evoluciona.

En cuanto al otro dilema, sí que tiene solución: el huevo fue primero. (La teoría de la evolución).