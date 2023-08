Siempre llega un momento en el camino de la vida en que nos vemos forzados a detenernos. A veces es por cansancio, estamos perdidos o simplemente es el camino que nos obliga a detenernos.

Escribo esta columna desde un nuevo e impredecible punto de partida. Dispuesto a retomar -recuperar dirían algunos- una por una cada cosa que perdí al tener que ponerle pausa a todo para lidiar con lo que pensaba, era simplemente un obstáculo en el camino. Un factor externo que me obligaba a detenerme, algo que sucedía a mi alrededor.

Clavé el freno de golpe y dejé de hacer muchas cosas, entre ellas escribir esta columna. Hasta que me di cuenta de algo que había fallado en entender. No se trataba de lo que me pasaba a mí, sino lo que pasaba conmigo.

Estoy seguro de que alguna vez te habrá pasado algo similar y no es sino hasta que te das cuenta de que algo ocurre en tu interior, que te puedes decidir a hacer algo al respecto. Es el equivalente a la gota que derramó el vaso, cuando lo que ocurre a tu alrededor es el derrame de todo eso que no habías logrado ver con claridad.

La mente es tan poderosa que muchas veces sólo nos permite ver aquello que nos mantiene tranquilos. Nos induce a no mirar aquellas cosas que nos perturban. Nos seduce para ignorarlo, como si por el simple hecho de hacerlo, no fuera real y no tuviera un impacto real en nuestra vida. Hasta que llega el día en que le pones pausa a todo y estás obligado a pararte frente al espejo y enfrentar la realidad. Cuando te haces consciente de lo que ocurre en tu interior.

Pero el acto de conciencia es único y es irrepetible. Una vez que te haces consciente de la realidad, es imposible ignorarla. Me gusta usar el ejemplo de Santa Claus. Alguna vez cuando eras niño, alguien te dijo que Santa no existía, y es a partir de ese momento del acto de conciencia que Santa será para siempre una fantasía. No importa cuánto desees que no sea así, no importa cuánta magia le daba a tu vida la Navidad, no importa cuánto te gustaba la idea de recibir regalos de un viejo barbón. Una vez que te hiciste consciente de la realidad, no hay vuelta atrás. Santa Claus no existe y no hay manera de escapar de esa realidad.

Lo que ocurre después es un derrame ininterrumpido de oportunidades. La emoción siempre invita a la acción. Los obstáculos en el camino dejan su lugar a nuevas veredas por las cuales continuar el viaje de la vida. Empezar de nuevo a caminar no será fácil y todo comienza con ese nuevo primer paso.

A todos nos llega el momento de hacer una pausa en el camino. Tal vez tú ya has dejado algunas en el espejo retrovisor y seguramente tendrás alguna más adelante. De eso se trata la vida. De superar los obstáculos que aparecen en el camino y volver a andar. Para mí uno de esos pasos es escribir está columna. Uno de muchos diferentes que me ha tocado dar en las últimas semanas. Y ¿te digo algo?, me da gusto compartirlo contigo.