El transcurrir de un día se ha vuelto como una caminata a través de un campo minado. Por donde quiera te van a aparecer los bombardeos constantes de los gurús de la metamorfosis, los vendedores de espejitos del amor propio, los guías de turista en el viaje del desarrollo personal, todos con un sólo objetivo: ayudarte a encontrar tu mejor versión.

Este conglomerado de fantoches —en su mayoría bien intencionados—, tratando de convencernos de que existe en tu interior una mejor versión de ti, mejor que la realidad en la que vives. Te dirán que, de seguir una serie de pasos, lograrás transformarte en alguien mucho mejor que tú. Un discurso persuasivo que encuentra tierra fértil en muchos de nosotros porque a final de cuentas, tu vida como la mía y la de todos los demás, es una mierda. Y ojo, no me refiero a que vivir sea una mierda, sino a que en la realidad en la que vivimos existe mucha mierda alrededor; como para que además nos toque lidiar con esta muchedumbre de cándidos que quieren ser su mejor versión y nos arrastran en su proceso de crecimiento personal con argumentos y recetas supuestamente infalibles que hay que seguir para dejar de ser la mierda que hoy eres y a través de esta metamorfosis, encuentres la mejor versión de ti.

Para lograr tu mejor versión tienes que despertarte a las 4 de la mañana para hacer una hora de meditación, una hora de lectura, una hora de journaling —lo que sea que eso signifique—, seguido de una hora de ejercicio y una hora más para prepararte un desayuno vegano con jugo de las hojas de eucalipto orgánico y no sé cuántas cosas más. Bañarte con agua fría para salir al mundo con una sonrisa, decretando todas las cosas buenas que vendrán inevitablemente atraídas a tu encuentro, repetir 30 veces tus afirmaciones positivas de cuánto te amas y cuánto te aman los demás, seguido de un ejercicio de respiración consiente… ¿Qué pasa? Que después te enfrentas al mundo real, lleno de personas que no están en la búsqueda de su mejor versión y probablemente rompan la burbuja de la fórmula infalible para tu metamorfosis.

La realidad es ésta: tu mejor versión no existe. Al aferrarte a esa idea solamente estás repitiéndote una y otra vez que no eres lo suficientemente bueno, que estás incompleto y estás desperdiciando tu vida al ser quien eres.

Buscar tu mejor versión es un absurdo. Existe una sola versión de ti y eres tú, ahora mismo. En este día, en este instante. Una versión de ti que fluye a través del tiempo y la experiencia. Meditar, ejercitarte y todo lo demás, puede ser bueno para ti. Al final, todo lo que decidas hacer o no, cada elección, cada acción, modifican tu forma de ser de manera activa. No somos un objeto estático. No somos una pieza de museo para que los demás vengan a admirar tu mejor versión. La transformación es perenne. El cambio es constante e inevitable, no depende de una fórmula mágica que les funciona a todos por igual, ni se circunscribe a una lista de pasos. Incluso, si alcanzaras esa imaginaria mejor versión de ti, cambiaría irremediablemente con el paso de los días y las experiencias que vayas acumulando en el camino.

La trampa de la metamorfosis es tóxica y peligrosa, porque tu mejor versión eres tú hoy.