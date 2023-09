A la edad de 15 o 16 años, yo tenía una amiga de la que creía estar profundamente enamorado. Ya sabes cómo era eso, yo sentía en todos los huesos de mi cuerpo que la amaba y que nuestro destino era estar juntos para siempre.

El caso es que ella en realidad era mi amiga y no tenía la más peregrina idea de las románticas ilusiones de mi corazón, ni de nuestro destino de dicha eterna ni de nada.

Un día me platicó que el siguiente fin de semana iba a organizar una gran fiesta en su casa, con luces, música y toda la cosa. El problema es que la fiesta era en un lugar que estaba a un par de horas de distancia de mi casa.

Llegó el fin de semana y yo no cabía en mi desdicha. Me la imaginaba feliz y hermosa, regalándole sonrisas a todos en la fiesta, mientras yo que deseaba esas sonrisas, me tenía que conformar con la compañía de mis amigos, siempre dispuestos a burlarse de mi desgracia, carcajeándose de mi tristeza. Después de un par de cervezas me cansé de las burlas, convencido de que esa fiesta era el momento demostrar mis cartas, de declararle a mi amiga mi amor eterno. Convencido de que, si no aprovechaba ese momento, ya no habría más oportunidad. La ventana del amor se había abierto completa y tenía que aprovechar esa noche de luna llena y brisa veraniega. O al menos eso creía…

Así que como el héroe de la película dejé a los mensos de mis amigos en mi casa (primer error), para tomar 2 autobuses y una larga caminata para llegar al lugar de la fiesta.

Por supuesto que todo salió mal. Llegué tardísimo. Perdí a la chica y todo lo que tú ya sabes que sucede cuando no tienes idea de lo que pasa, pero tienes 15 años y crees estar enamorado.

Pero ¿qué fue lo que me llevó a salir esa noche?, ¿qué me impulsó a salir de la casa y emprender el viaje con tal urgencia?

No, no fueron las cervezas. Fue el miedo. Sí, el miedo a perder mi oportunidad. El temor a que la noche pase, la ventana se cierre y la chica termine enamorándose de alguien más en esa fiesta. El miedo a perder mi oportunidad. Por cierto, así sucedió, pero esa es otra historia.

El miedo es una de las emociones más fuertes a la hora de decidir. Las personas reaccionamos al miedo con mucho mayor asertividad que con las otras emociones.

FOMO:. Fear Of Missing Out (Miedo a perder la oportunidad). Es un término que ha ganado popularidad con la llegada de las redes sociales y la nueva manera de socializar, el sobreestímulo de ver como “viven su vida” los demás. El impulso que genera ese miedo está latente en todos lados y, sin duda, está influyendo en tus decisiones.

El efecto FOMO acelera el tic tac de nuestro reloj interno, nos obliga a decidir con prisa. Todos queremos sentir que estamos aprovechando al máximo nuestra vida y no quien desperdició la oportunidad.

¿Qué rol juega el FOMO en tus decisiones? Porque en el libro de la vida, nadie quiere ser el puberto enamorado que llegó tarde a una fiesta que ya había terminado…