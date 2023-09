El laberinto de la contradicción

En el juego de la vida, yo cumplo con el rol de ser el rey de los consejos. Digamos que mi formación y experiencia profesional me han llevado, en muchas ocasiones, a aprender a escuchar los problemas de alguien más y concebir entonces respuestas creativas que puedan solucionar ese problema.

Más allá de hacer de mi trabajo un reto interesante, el repetir esta conducta de manera rutinaria me ha llevado a sentirme con la libertad de extenderla hacia otros ámbitos de la vida. Por eso no es raro que algunas personas me buscan para compartirme sus problemas y yo encuentro en ello una oportunidad para aportar soluciones que creo podrían serles de mucha utilidad. Y sí, probablemente influyan los hábitos y la rutina, pero la realidad es que más bien es el resultado del síndrome del superhéroe.

Yo sufro de ese mal. No me apena decirlo. Soy de esa clase de bestia que piensa que tiene el poder suficiente para solucionarle las cosas a los demás. Experto en ofrecer enmiendas y puntos de vista acerca de la realidad del otro, pero incapaz al mismo tiempo de aplicar esos mismos consejos con su propia historia. Por eso a veces me enredo en los caminos de un laberinto sin salida, arrastrando a los demás a mi paso.

Tampoco te sientas muy mal por mí, ya que no soy el único perteneciente a este club. Probablemente tú también sufras de nuestro mismo mal. Y créeme que te entiendo perfecto. Estoy seguro de que tu corazón está en el lugar correcto, aunque en el fondo es una conducta tóxica, que va a traer más problemas que soluciones, comenzando contigo mismo.

Las relaciones humanas son ya por sí mismas lo suficientemente complicadas, como para agregarle además estos nuevos síntomas a cualquier relación. Las personas que tienen un problema, más que buscar en ti (o en mí) una solución, lo que quieren puede ser tan simple como una oportunidad de desahogarse, alguien que los escuche y que comprenda su manera de sentir. No están buscándote para que les soluciones nada, ni para que les compartas tu manera de ver las cosas. Créeme, cuando lo necesiten, te lo pedirán con todas sus letras.

Asumir lo contrario es un contrasentido, una contradicción. Bastantes problemas tenemos todos por resolver en nuestra propia vida, como para asumir que nos cuelga del cuello una capa roja y un superpoder que en realidad es todo lo contrario.

En los aviones recomiendan que, en caso de perder oxígeno, lo mejor es ponerse uno mismo la mascarilla antes de intentar ayudar a los demás con la suya. De la misma manera debemos de afrontar el camino de la vida y las personas que están a nuestro alrededor.

Hay que aprender a vernos con los mismos ojos con los que vemos a los demás. La empatía, la compañía, la comunicación son fundamentales en una relación sana. Olvidarnos del ego y superar el síndrome del superhéroe no es tarea fácil. Asumir nuestras limitaciones es parte del reto.