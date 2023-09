Control, Alt y Suprimir, son tres palabras que por si mismas fallan al intentar construir una oración. Sin embargo, tienen un significado claro y concreto para cualquiera que haya trabajado en una computadora. Si te preguntara por el significado de esta bizarra construcción semántica, estoy seguro de que contestarías algo muy similar a: Reiniciar.

Tal vez en más de una ocasión te viste con la penosa necesidad de combinar estas 3 teclas en tu computadora y renunciar a los avances que tenías en algún trabajo, proyecto o incluso en algún juego. Es una sensación muy fea, pero a veces no nos queda de otra y hay que aplicarla.

El camino de la vida está lleno de estas señales: Control + Alt + Suprimir. Andamos día tras día construyendo en todos los sentidos. Cada decisión, cada palabra, cada acción va sumando en la construcción de la maqueta sobre la cual transcurre nuestra vida. Construimos una personalidad, moldeamos nuestro carácter; mente y cuerpo de acuerdo a nuestros hábitos. Creamos puentes afectivos, desarrollamos relaciones amistosas, amorosas, familiares, laborales. Nos vinculamos con nuestro entorno. Construimos la realidad en la que nos toca vivir.

Y es común que este proceso de construcción permanente va a llevar a errar el camino en más de una ocasión. Irás descubriendo alertas, encontrando “letreros” con: Control + Alt + Suprimir, invitándote a cuestionar si no será este el momento de pisar el freno y reiniciar. Replantear, reenfocar y tomar otra dirección. Presionar Control + Alt + Suprimir en tu teclado. Tal vez lo prudente sería no hacerles caso a todas estas señales, probablemente algunos sean sólo distractores a un costado del camino. Sin embargo, a veces nos llega “ese momento” en que lo sientes. Una impulso ineludible. Un acto de conciencia de que el momento ha llegado y hay que tener el valor de “resetear” sin miedo. A pesar de la odiosa sensación que significa el renunciar a todo aquello que habías construido.

Reconstruir implica planear, evaluar y redefinir el camino nuevamente. A todos los niveles y en todas las escalas. Relaciones, proyectos, empleos, vínculos, nada está a salvo. Todas las pequeñas o grandes obras de tu vida. No existen certezas de futuro. El reloj no se detiene por nadie y la vida es un viaje que no tendría sentido si vivieramos obligados a seguir un camino equivocado.

No sé mucho del sentido de la vida, pero sí la vida tiene algun sentido real que perseguir. Estoy seguro de que alcanzarlo demanda perseverancia. Si tienes claro el fin, entonces hay que perseverar en tu intento, reseteando el chip, cuantas veces sea necesario.

Mi papá, por ejemplo, hizo la vida de escribir canciones. En alguna ocasión me platicó de una canción con la que batalló cerca de 6 meses, por una palabra. Sí, por una sola palabra. Probó una y otra vez. Llenó su libreta de intentos fallidos, escribió y tachó encima tantas veces, hasta que encontró la palabra perfecta que necesitaba para terminar esa canción.

Es un ejemplo sencillo, pero en esa anécdota hay un aprendizaje importante para cualquiera de nosotros, en cualquier aspecto de la vida. Hay que perder el miedo a tacharlo todo y comenzar de nuevo. Una y otra vez. No conformarnos nunca, hasta encontrar la palabra perfecta. Sólo así lograremos que el viaje tenga sentido.