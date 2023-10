Apenas era un niño cuando mis papás me regalaron una colección de libros con más de 300 cuentos animados por imágenes de Disney. “Un cuento para cada día” se llamaba la colección y al mismo tiempo era ese mismo el anhelo de mis padres, que yo en la completa mezquindad de decidir qué hacer con tantas horas libres como tenía en la infancia, decidiría dedicar algunos minutos de mis tardes a leer un nuevo cuento durante un año entero. Leer, como un hábito. Tomar la decisión consiente de renunciar a otras cosas para enfrascarte en una de las pocas actividades que te pueden sustraer por completo de la realidad en la que estás y sumergirte en las profundidades de la construcción imaginativa de lo que estás leyendo y la interpretación en emociones, imágenes y contexto de lo que el autor te está diciendo. La lectura requiere compromiso y nos obliga a renunciar a otros estímulos y pensamientos. Hay quienes meditan para salirse de su propia mente, para mí la lectura en ocasiones cumple esa labor.

Por supuesto nunca terminé de leer esos 365 cuentos. Me rendí ante otros estímulos como las aventuras de “Don Gato y su pandilla” o perseguir la pelota en la calle. Sin embargo, el hábito de la lectura lo conservo hasta hoy. Trato de dedicarle un espacio de mi día a leer. A dejar todo lo demás en pausa y adentrarme en ese “trance lector” que me requiere.

Hay quien piensa que el gusto por la lectura se ha ido perdiendo con los años. Qué como sociedad cada vez leemos menos. Supongo que, ante tantas alternativas de consumir videos, pódcast, series películas, habrá un menor consumo de literatura en general. Pero también es cierto que cada día existen más opciones y alternativas para poder ejercer el hábito de la lectura, de maneras más accesibles y fáciles para todos.

Anoche platicaba con algunos amigos con quienes comparto el gusto por la lectura, acerca de nuestras diferentes maneras de leer. Un grupo diverso de personas entre los que había quienes leían una docena de libros al año y quienes leían más de 50. La mayoría hemos optado ya por la lectura en medios electrónicos. Otro tanto había optado por los audiolibros, aprovechando las horas de tráfico o cualquier tiempo libre para avanzar con su “lectura”.

Yo me resistí durante muchos años a usar un dispositivo como Kindle, porque me costaba renunciar a la nostalgia de la lectura en papel, el olor de sus páginas y la idea de una incipiente biblioteca en proceso de construcción en la que tenía en exhibición —como trofeos— los pocos o muchos libros que he ido leyendo durante la vida.

Al final me rendí. Compré uno de estos dispositivos digitales y ahora soy muy feliz leyendo ahí, comprando los libros (a precios realmente bajos) y con la facilidad que te da para la lectura este tipo de dispositivo.

Este año el consumo de audiolibros aumentó en un 30% en México, mientras que Kindle ha vendido más de 500 millones de tabletas en el mundo. La lectura como hábito sigue viva, la forma de consumo está cambiando. ¿Cuál de estas opciones es la que mejor te funciona a ti?