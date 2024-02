¿Te suena conocido? Claro, entonces tú como yo, viste y sufriste con la película “500 days of summer”, que en español se llamó “500 días juntos” o “500 días con ella”. Si no la has visto, te recomiendo mucho que lo hagas, pero no me quiero desviar en ello.

La película trata básicamente de un fulanito que se enamora de la chica perfecta —él cree— y por supuesto, la chica perfecta en realidad no es perfecta. Así que inevitablemente, Summer —ese es su nombre— le rompe el corazón.

La película que se ha vuelto para muchas personas de culto, tiene una escena en particular que me encanta, en la que el director Marc Webb hace una genialidad. Divide la pantalla en dos y te presenta en simultáneo dos versiones del mismo suceso. En una mitad te muestra la secuencia de la expectativa de Tom —nuestro protagonista— mientras al mismo tiempo en la otra mitad de la pantalla te va mostrando lo que ocurre en la realidad de la historia.

Un recurso inusual e iluminiador, que nos permite vivir en carne propia el viaje sombrío, triste y crudo de la conciencia de Tom al enfrentar sus sueños con el duro golpe de la verdad. Una escena fantástica que conecta con todos los que hemos visto la película porque a todos en algún momento nos ha tocado vivir el sufrimiento de esa contradicción entre idea y realidad.

Estoy seguro de que tú tienes una idea clara acerca de tu propia existencia; tu lugar en el mundo, el espacio que ocupas en la vida de aquellas personas cercanas a ti, los vínculos que han ido creándose a lo largo de tu camino. En el mejor de los casos, tu idea está muy cercana a la realidad. Pero más frecuentemente que no, las ideas y la realidad no coinciden.

No quiero decirte que estás equivocado, no. Simplemente te digo que si te das a la tarea de profundizar en esa búsqueda —y es una tarea que siempre tendrá riesgos— podrías descubrir cosas de ti mismo que ni siquiera sospechas. A todos nos ha ocurrido.

A mí, me pasó. No fue hasta que descubrí que mi escena de “Expectativa” era muy diferente a la que se veía en “Realidad” y quise entender los motivos. Lo que descubrí es que, a lo largo de mi vida, fui colocando de manera innecesaria e irresponsable expectativas irreales y tal vez incluso injustas a personas, vínculos y relaciones de todo tipo; amistosas, laborales, familiares, amorosas.

Todos los vínculos que vamos generando a lo largo de la vida llevan una carga de expectativas y tendemos a asignar altas perspectivas en los demás, lo cual eventualmente termina siendo una receta segura para decepciones y desencuentros.

Para evitar estos encontronazos con la realidad, tienes que estar dispuesto a soltar el ego y aprender a verte como te ven los demás. Bajo el lente de la realidad. Esta no es una tarea fácil y creo que nunca estaremos inmunes a caer en un larguísimo y frío invierno de enfrentar decepciones y realidades, como le sucedió a Tom, el protagonista de nuestra película. La tarea está en nosotros para dejar el invierno atrás y descubrir una primavera libres de falsas expectativas imposibles de cumplir.