Sin que lo podamos evitar, todo aquello que inicia, desde sus primeros instantes, se convierte en acreedor de un final. No existe fórmula mágica para evitar lo inminente, y, aunque parezca que nosotros podemos llegar a ser quienes decidimos dictar una sentencia definitiva a ciertas circunstancias, la cruda realidad es que son esas mismas circunstancias las que nos ponen al límite de una decisión de término y, después de reflexionar en ello, descubrimos que simplemente somos juguetes de un destino incierto pero cargado de espontaneidad y sabiduría.

Es por ello que nadie duda que la vida misma es un ciclo y, por lo tanto, resultasorprendente la capacidad de renovación que engloba. Partamos entonces del punto en el que un final no es sinónimo de nada sino de lo siguiente, de lo nuevo y del todo, porque nada permanece estático, y por el contrario, lo que desaparece puede convertirse en la puerta hacia algo mejor.

Entonces, ¿en dónde nos encontramos? Estamos a punto de terminar un período que gracias a la rudeza de su trato nos hizo decir: yo puedo. Seguimos de pie en una realidad que superó nuestra imaginación; en donde el inseguro tuvo que armarse de valor para seguir y el hostil aprendió a mirar con el corazón.

Somos el claro ejemplo de un renacer, de una transformación que se presenta cuando creemos que ya no hay nada, que ya no queda más; cuando las heridas permanecen a flor de piel y las pérdidas no sólo se plasman en el porvenir, sino que dejan cicatrices en el alma. Todo es evolución porque la vida es así, porque el tiempo siempre está un paso más adelante que nosotros y se vuelve verdugo de nuestro caminar.

No queda más que recoger los fragmentos de lo que éramos, no para unirlos de nuevo, sino para crear una nueva versión que comience a amarse cada día más a sí misma, que corrija los errores y mantenga la frente en alto ante los rechazos, porque no se trata de ser completamente diferentes sino de rebuscar en el interior lo más hermoso de nosotros y con ello encender una luz en este mundo tan oscuro que alumbre con total claridad a quienes anhelen permanecer a tu lado y al mismo tiempo te permita guardar bajo llave todo aquello que insista en vivir bajo la oscuridad. Nunca olvides que son muy pocos los capaces de valorar el fulgor que en la noche emana del cielo.

Emerge cada día una y otra vez porque nada ni nadie lo regresará; llora menos y ríe más, abrázate primero a ti mismo y aprende a perdonarte; toma una caja y almacena en ella todos aquellos momentos que hicieron latir con fuerza tu corazón y te llenaron de ilusión. No importa cuánto tiempo te lleve, sólo vive, pero hazlo. Por aquellos que ya no pueden, por todos los que ya no están, por todo lo que se ha padecido y lo que ha dolido, por todo ello, haz que el final de este año sea el comienzo de ti y los demás.