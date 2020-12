Comerciantes del Centro de Mérida "suplican" más “vigilancia sanitaria”

MÉRIDA, Yucatán.- La Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope) exhortó a la ciudadanía a cuidarse y seguir los protocolos sanitarios que implementaron las autoridades porque, de continuar las compras como hasta ahora, en el centro de la ciudad, sin observar sana distancia, el confinamiento podría decretarse nuevamente.

El presidente de este organismo, Jorge Cardeña Licona, dijo: quiero hacer un llamado a la población y a las autoridades, debido a que en el primer y segundo cuadro de la ciudad de Mérida se han venido observando las aglomeraciones por compras desde hace unos días, desde la mañana hasta la noche, en especial el pasado sábado.

“La Ciudad de México acaba de regresar a semáforo rojo, por lo que debemos cuidarnos para no caer en lo mismo, si no se toman las medidas precautorias, tendremos que volver a un confinamiento que va a acabar con el sector empresarial, las mipymes, los pequeños comercios entre otros; hay que mantener la cordura, que esto no es un juego estamos a un paso de caer en un rebrote, ojalá la gente lo entienda y las cosas sean piso parejo para todos”, indicó.

Precisó que las aglomeraciones en el centro provocan un foco de infección, por lo que pidió a las autoridades que se maneje un protocolo, que contraten a más personal que vigile que esta situación no se esté dando, y que se cumpla con la sana distancia.

“Yo creo que el sector del primer y segundo cuadro del centro donde están ubicados los negocios es foco de infección... todos necesitamos ganarnos el pan, y muchos a diario luchan por llevar el sustento porque viven al día”, expuso.

Recordó que miles de personas se han quedado sin empleo y lo que obliga a buscar la forma de ganarse la vida, yendo a los tianguis para ganar unos pesos; “como comerciantes, debemos aceptarlos ya que alguna manera son igual que los establecidos con muchas diferencias, sin estar en regla pero en estos momentos solo nos queda apoyarlos, debido a que la pandemia sigue haciendo estragos”.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESA:

Llegan canadienses a la costa de Yucatán y ayudan a la recuperación económica

El intenso calor de Yucatán, uno de los 'impedimentos' para alcanzar la vacuna contra el coronavirus

Medicos y enfermeros yucatecos viajarán para ayudar a la gente de Cdmx ante Semáforo Rojo